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Пьяный житель Ростовской области избил полицейского, пытаясь скрыться

20 июня 2023, 18:50
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили на жителя Ростовской области
Уголовное дело возбудили на жителя Ростовской области, избившего полицейского, сообщили в Следкоме региона.

В Семкаракорском районе уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.

В июне этого года стражи правопорядка прибыли к дому обвиняемого в станице Багаевской. Ранее им поступило сообщение о том, что он якобы совершил преступление. Мужчину они обнаружили пьяным. Он сразу попытался скрыться, при этом несколько раз ударив одного из полицейских в голову.

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Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

Буквально несколько дней назад аналогичный инцидент произошел в Родионово-Несветайском районе. Там грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания.

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