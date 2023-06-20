В июне этого года стражи правопорядка прибыли к дому обвиняемого в станице Багаевской. Ранее им поступило сообщение о том, что он якобы совершил преступление. Мужчину они обнаружили пьяным. Он сразу попытался скрыться, при этом несколько раз ударив одного из полицейских в голову.