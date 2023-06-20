Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
В Семкаракорском районе уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского.
В июне этого года стражи правопорядка прибыли к дому обвиняемого в станице Багаевской. Ранее им поступило сообщение о том, что он якобы совершил преступление. Мужчину они обнаружили пьяным. Он сразу попытался скрыться, при этом несколько раз ударив одного из полицейских в голову.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.
Буквально несколько дней назад аналогичный инцидент произошел в Родионово-Несветайском районе. Там грабитель в Ростовской области избил сотрудников полиции при попытке задержания.