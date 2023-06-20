Однако основное противоречие, по их словам, заключается в том, что порча листвы произошла очень быстро, сразу после дождя. Настораживает и тот факт, что покалеченной листва стала на ветках, находящихся под открытым небом. А там, где был навес, защищающий от осадков, листья не пострадали.