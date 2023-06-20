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Ростовчане пожаловались на «кислотный» дождь, покалечивший косточковые деревья

20 июня 2023, 13:35
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались на «кислотный» дождь, покалечивший плодовые деревья в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились жители Октябрьского района Ростова. Горожане озадачены тем, что выпавший дождь странно покалечил листву плодовых деревьев.

Жители Октябрьского района Ростова рассказывают, что после дождя обнаружили странную картину. Листва плодовых деревьев пожухла и массово пошла дырочками. Садоводы отмечают, что такое повреждение листьев может быть вызвано распространенным заболеванием плодовых деревьев.

Однако основное противоречие, по их словам, заключается в том, что порча листвы произошла очень быстро, сразу после дождя. Настораживает и тот факт, что покалеченной листва стала на ветках, находящихся под открытым небом. А там, где был навес, защищающий от осадков, листья не пострадали.

Листья на ветках этих же деревьев, находящихся под навесами, не пострадали.Листья на ветках этих же деревьев, находящихся под навесами, не пострадали.
Порча листвы произошла очень быстро, сразу после дождяПорча листвы произошла очень быстро, сразу после дождя
Порча листвы произошла очень быстро, сразу после дождяПорча листвы произошла очень быстро, сразу после дождя
Листья на ветках этих же деревьев, находящихся под навесами, не пострадали.
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru

«Создается впечатление, будто с дождями выпало нечто очень вредное, что и разъело листья. Может быть дождь был „кислотным“? У всех наших соседей пострадали плодовые — абрикосы, черешня, ранняя вишня. Даже у жерделы [дикий абрикос — прим. редакции], растущей вдоль дорог, повредило всю листву», — жалуется житель Октябрьского района Ростова, не пожелавший публиковать свои данные.

По словам экологов, ситуация с урожаем косточковых деревьев в этом году в Ростовской области будет сложной. В меньше степени пострадали яблони, которые зацветают позже.

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«Похоже, что вместе с осадками из атмосферы выпали какие-то химические вещества. Возможно, был выброс. Во всяком случае, этой проблемой должны заниматься профильные структуры. Необходимо провести комплексный анализ, чтобы выяснить суть проблемы и попытаться предотвращать подобное», — подчеркивает эколог Алексей Лебедев.

Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальные запросы в региональные Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в 2023 году Ростовская область столкнется с неурожаем вишни.

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