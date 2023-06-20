Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Жители Октябрьского района Ростова рассказывают, что после дождя обнаружили странную картину. Листва плодовых деревьев пожухла и массово пошла дырочками. Садоводы отмечают, что такое повреждение листьев может быть вызвано распространенным заболеванием плодовых деревьев.
Однако основное противоречие, по их словам, заключается в том, что порча листвы произошла очень быстро, сразу после дождя. Настораживает и тот факт, что покалеченной листва стала на ветках, находящихся под открытым небом. А там, где был навес, защищающий от осадков, листья не пострадали.
«Создается впечатление, будто с дождями выпало нечто очень вредное, что и разъело листья. Может быть дождь был „кислотным“? У всех наших соседей пострадали плодовые — абрикосы, черешня, ранняя вишня. Даже у жерделы [дикий абрикос — прим. редакции], растущей вдоль дорог, повредило всю листву», — жалуется житель Октябрьского района Ростова, не пожелавший публиковать свои данные.
По словам экологов, ситуация с урожаем косточковых деревьев в этом году в Ростовской области будет сложной. В меньше степени пострадали яблони, которые зацветают позже.
«Похоже, что вместе с осадками из атмосферы выпали какие-то химические вещества. Возможно, был выброс. Во всяком случае, этой проблемой должны заниматься профильные структуры. Необходимо провести комплексный анализ, чтобы выяснить суть проблемы и попытаться предотвращать подобное», — подчеркивает эколог Алексей Лебедев.
Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальные запросы в региональные Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Информация уточняется.
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