rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:22

Published Сегодня, 21:22

Modified Сегодня, 21:24

Updated Сегодня, 21:24

Изображение материала

Ростовские врачи выступили против возобновления перехода на летнее и зимнее время

19 июня 2023, 21:22
Фото: 1MI
Перевод часов на летнее и зимнее время — это всегда вредно для организма, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики ростовской поликлиники разъясняют, что перевод часов всегда негативно сказывается на здоровье людей. Особенно ощутимо это в зимний период. Когда темнеет рано, и работающие люди вынуждены вставать на час раньше. Такое пробуждение организм воспринимает как внезапный подъем посреди ночи. В этом состоянии приходится ехать на работу, и также, в кромешной тьме возвращаться домой.

«Это очень вредно. Вместо подсчета сэкономленных киловатт электроэнергии, следует посчитать потери от здоровья людей, и то, сколько денег потребуется на лечение. В лучшем случае вся эта экономия уйдет в ноль», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Единственные, кто выиграет от перехода на зимнее и летнее время, по словам медиков, будут фармкомпании.

Ростовское УФАС вынесло штраф в 55 млн рублей двум фармкомпаниям за картельный сговор
Узнать подробнее

«Многие станут покупать успокоительные, ведь начнутся депрессии. Покупать снотворное, чтобы заснуть раньше положенного. Также люди будут лечить подорванную психику и сердечно-сосудистые заболевания. То, что число жалоб на здоровье увеличиться после перевода часов — могу сказать однозначно. Особенно это касается тех, кто привык жить по световому режиму», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время.

Каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных ракомМедик рассказал, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
#Дарья Демидова#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Жители Ростовской области живут за чертой бедности и купаются в тазах
Сегодня, 16:01
Ростовскую область не включили в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом
Сегодня, 15:00
В Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году
Сегодня, 14:12
Руководитель комитета организации «Опора России» незаконно присвоил 135 млн рублей
Сегодня, 13:41
Суд обязал ТАНТК имени Бериева в Ростовской области выплатить 100 млн рублей долга
Сегодня, 13:39
Эколог Баташев рассказал о загрязнении Черного моря после разрушения Каховской ГЭС
Сегодня, 17:58