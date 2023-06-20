Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:24
Updated Сегодня, 21:24
Медики ростовской поликлиники разъясняют, что перевод часов всегда негативно сказывается на здоровье людей. Особенно ощутимо это в зимний период. Когда темнеет рано, и работающие люди вынуждены вставать на час раньше. Такое пробуждение организм воспринимает как внезапный подъем посреди ночи. В этом состоянии приходится ехать на работу, и также, в кромешной тьме возвращаться домой.
«Это очень вредно. Вместо подсчета сэкономленных киловатт электроэнергии, следует посчитать потери от здоровья людей, и то, сколько денег потребуется на лечение. В лучшем случае вся эта экономия уйдет в ноль», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Единственные, кто выиграет от перехода на зимнее и летнее время, по словам медиков, будут фармкомпании.
«Многие станут покупать успокоительные, ведь начнутся депрессии. Покупать снотворное, чтобы заснуть раньше положенного. Также люди будут лечить подорванную психику и сердечно-сосудистые заболевания. То, что число жалоб на здоровье увеличиться после перевода часов — могу сказать однозначно. Особенно это касается тех, кто привык жить по световому режиму», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что каждый пятый ростовчанин хочет вернуть переходы на летнее и зимнее время.