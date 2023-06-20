Медики ростовской поликлиники разъясняют, что перевод часов всегда негативно сказывается на здоровье людей. Особенно ощутимо это в зимний период. Когда темнеет рано, и работающие люди вынуждены вставать на час раньше. Такое пробуждение организм воспринимает как внезапный подъем посреди ночи. В этом состоянии приходится ехать на работу, и также, в кромешной тьме возвращаться домой.