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Ростовский врач рассказал, к чему приведет химическая кастрация для педофилов

20 июня 2023, 08:01
Фото: 1MI
Ростовские врачи поддержали законопроект о химической кастрации педофилов

Ростовский врач рассказал об эффекте применения химической кастрации для педофилов

Химическая кастрация действительно снижает частоту рецидивов. Она применяется во многих странах для того, чтобы человека не держать в тюрьме, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, предлагающий введение химической кастрации в качестве меры наказания для педофилов. Этот документ будет скоро внесут на рассмотрение в Госдуму.

«На практике химическая кастрация уже более 50 лет применяется в различных странах. У нас тоже лет десять назад разрабатывались подобные документы», — сообщает врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.

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Медики подчеркивают, что термин «кастрация» в данном случае не совсем является таковым на самом деле. По их словам, суть химической кастрации заключается в том, чтобы человек принимал медикаментозное лечение, подавляющие определенные гормоны. Это снизит либидо и частоту силы сексуального возбуждения.

«Идея хорошая. На практике других стран, процент рецидивов у таких пациентов действительно снижается. Но следует понимать, что химическая „кастрация“ не является панацеей. Человек все-равно остается способным к возбуждению, совокуплению и насилию», — подчеркивает врач.

Медики добавляют, что пока непонятен механизм — как это будет осуществляться на практике и кто будет контролировать получение медикаментозного лечения.

Ранее со ссылкой на слова врача-психиатра RostovGazeta сообщала, что химическая кастрация не эффективна в борьбе с педофилией.

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