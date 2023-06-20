Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Напомним, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, предлагающий введение химической кастрации в качестве меры наказания для педофилов. Этот документ будет скоро внесут на рассмотрение в Госдуму.
«На практике химическая кастрация уже более 50 лет применяется в различных странах. У нас тоже лет десять назад разрабатывались подобные документы», — сообщает врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики подчеркивают, что термин «кастрация» в данном случае не совсем является таковым на самом деле. По их словам, суть химической кастрации заключается в том, чтобы человек принимал медикаментозное лечение, подавляющие определенные гормоны. Это снизит либидо и частоту силы сексуального возбуждения.
«Идея хорошая. На практике других стран, процент рецидивов у таких пациентов действительно снижается. Но следует понимать, что химическая „кастрация“ не является панацеей. Человек все-равно остается способным к возбуждению, совокуплению и насилию», — подчеркивает врач.
Медики добавляют, что пока непонятен механизм — как это будет осуществляться на практике и кто будет контролировать получение медикаментозного лечения.
Ранее со ссылкой на слова врача-психиатра RostovGazeta сообщала, что химическая кастрация не эффективна в борьбе с педофилией.