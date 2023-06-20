Медики подчеркивают, что термин «кастрация» в данном случае не совсем является таковым на самом деле. По их словам, суть химической кастрации заключается в том, чтобы человек принимал медикаментозное лечение, подавляющие определенные гормоны. Это снизит либидо и частоту силы сексуального возбуждения.