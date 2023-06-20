Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Руководитель ростовского филиала ООО «Новое содружество» Андрей Грахов потребовал от ростовского скульптора Дмитрия Лындина за свой счет переделать памятник бывшему гендиректору «Ростсельмаша» Юрию Пескову. Постамент должен быть установлен на Северном кладбище города.
«Молот» уточняет, что весной СМИ обратили внимание на запущенное состояние могилы Пескова. После этого «Ростсельмаш» решил выделить два миллиона рублей на создание памятника.
Скульптор Лындин сделал массивную стелу в форме комбайна «Нива». Материалом для создания памятника он выбрал мансуровский гранит весом в две с половиной тонны. Также постамент украшал бронзовый бюст Пескова.
Однако памятник не понравился Грахову. Он попросил сделать его «потемнее». Скульптор же возражает, что цвет постамента был заранее согласован, чтобы его изменить Лындину предстоит заново закупать гранит другого цвета. Он не согласился с требованиями Грахова и направил официальную претензию к заказчику.
В самом «Ростсельмаше» скандал вокруг памятника бывшему гендиректору пока никак не обсуждали.
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