Скульптор Лындин сделал массивную стелу в форме комбайна «Нива». Материалом для создания памятника он выбрал мансуровский гранит весом в две с половиной тонны. Также постамент украшал бронзовый бюст Пескова.



Однако памятник не понравился Грахову. Он попросил сделать его «потемнее». Скульптор же возражает, что цвет постамента был заранее согласован, чтобы его изменить Лындину предстоит заново закупать гранит другого цвета. Он не согласился с требованиями Грахова и направил официальную претензию к заказчику.