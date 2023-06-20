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Спасатель предупредил жительниц Ростова об участившихся ночных нападениях

20 июня 2023, 13:13
Фото: https://ru.freepik.com/

Число ночных нападений на женщин в Ростове выросло в 1,5 раза в июне

В 1,5 раза чаще, чем в прошлом году, стали жаловаться ростовчанки на ночные нападения на улице в июне, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

По словам эксперта, самым опасным временем для ростовчанок является промежуток между 22.00 и 01.00 мск. В это время многие ещё возвращаются с работы домой и становятся жертвами ночных нападений.

«В этот промежуток времени поступает больше всего звонков и жалоб. Обычно нападения совершаются в спальных районах, во дворах жилых домов, в парках — там, где ночью мало людей, плохое освещение, в дали от общественных мест и дорог», — пояснил эксперт.

Спасатель посоветовал ростовчанкам, которые заметили за собой слежку, выйти на освещенный участок, достать телефон и громко начать разговор.

Жители Сельмаша в Ростове вышли на ночные патрули после жалоб о нападении на девушек
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«Позвоните кому-то, чтобы вас встретили или просто сымитируйте, что вас вот-вот должен кто-то встретить. В большинстве случаев это отпугивает нападающего. Если он не отстаёт — обратитесь за помощью к прохожим или, если их нет, позвоните участковому», — советует спасатель.

Если на вас напали, добавил Артём Белков, постарайтесь привлечь внимание окружающих и парализовать противника: кричите, кусайтесь, используйте болевые точки, чтобы обездвижить нападающего и уйти.

Ранее жители Сельмаша в Ростове вышли на ночные патрули после жалоб о нападении на девушек. Такие случае якобы фиксировались дважды за последнее время.

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