«Позвоните кому-то, чтобы вас встретили или просто сымитируйте, что вас вот-вот должен кто-то встретить. В большинстве случаев это отпугивает нападающего. Если он не отстаёт — обратитесь за помощью к прохожим или, если их нет, позвоните участковому», — советует спасатель.