Спортсмены Юга России открыли летний сезон масштабным забегом в Суворовском

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Участие в мероприятии приняло более 200 человек. Для атлетов подготовили несколько дистанций: 1 км — для участников младше 15 лет, взрослые же спортсмены могли попробовать свои силы на расстояниях 5 км, 10 км и 25 км. Напомним, соревнования прошли на трассе «Горный манеж», созданной застройщиком, «ВКБ-Новостройки», в Суворовском жилом районе. Это единственная в России трасса для горного бега и трейлраннинга, расположенная в городской черте.
Судья соревнований Екатерина Маркова отметила, что дистанция на 5 км стала самой популярной в субботнем забеге. Организаторы добавили, что для участия в забегах протяженностью 10 км и 25 км, спортсмены обязаны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья.
«Дисквалификация участников возможна, если кто-то пытается срезать дистанцию. По всей трассе у нас стоят волонтерские пункты, особенно на спорных развилках. Они также обеспечивают спортсменов водой и готовы прийти на помощь в случае каких-либо ситуаций», — пояснила судья. А чтобы не возникало разногласий по времени прохождения трассы, каждый бегун получил электронный чип, точно фиксирующий завершение кругов.
«Мы с мужем второй раз бежим эту гонку. Сейчас рискнули и выбрали самую длинную дистанцию, 25 километров. Сегодня жарко, у нас даже промелькнула тень сомнения в своих силах. Решили все равно бежать, не ради победы, а ради себя», — поделилась с корреспондентом RostovGazeta участница трейлового забега «Казаки» Мария.
Остается добавить, что все, добежавшие до финиша спортсмены, получили медали индивидуального дизайна, а победители забега на 25 км были награждены денежными призами.
Ознакомиться с именами победителей, а также фото- и видеоматериалами прошедшего трейлового забега можно на страницах в соцсетях:
Подробная информация о следующей гонке с препятствиями, которая состоится 15 июля, на сайте.
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