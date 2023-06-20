Спортсмены Юга России открыли летний сезон масштабным забегом в Суворовском

Участие в мероприятии приняло более 200 человек. Для атлетов подготовили несколько дистанций: 1 км — для участников младше 15 лет, взрослые же спортсмены могли попробовать свои силы на расстояниях 5 км, 10 км и 25 км. Напомним, соревнования прошли на трассе «Горный манеж», созданной застройщиком, «ВКБ-Новостройки», в Суворовском жилом районе. Это единственная в России трасса для горного бега и трейлраннинга, расположенная в городской черте.