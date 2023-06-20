Стали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июня

Уже позже читатель RostovGazeta, находящаяся в центре города в районе проспекта Семашко/улицы Варфоломеева, рассказала, что слышала, предположительно, мощный хлопок в промежутке между 12.00 и 12.40 мск. По словам женщины, звук был достаточной силы, чтобы на него среагировала сигнализация ближайших автомобилей.