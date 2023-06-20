Стали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июня

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Напомним, днем 20 июня очевидцы заявили, что заметили в небе над Ростовом и Батайском следы, похожие на работу систем ПВО. Из-за того, что небо было полностью ясным, спиралеобразный след якобы не мог быть облаком.
Уже позже читатель RostovGazeta, находящаяся в центре города в районе проспекта Семашко/улицы Варфоломеева, рассказала, что слышала, предположительно, мощный хлопок в промежутке между 12.00 и 12.40 мск. По словам женщины, звук был достаточной силы, чтобы на него среагировала сигнализация ближайших автомобилей.
Обращаем внимание, что информация об источниках и происхождении звука пока не подтвердилась в официальных источниках.