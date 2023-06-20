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Стали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июня

20 июня 2023, 10:15
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июня
В Ростове жители заявили, что не только заметили следы в небе, но также слышали хлопки в центре города, об этом сообщили читатели RostovGazeta.

Напомним, днем 20 июня очевидцы заявили, что заметили в небе над Ростовом и Батайском следы, похожие на работу систем ПВО. Из-за того, что небо было полностью ясным, спиралеобразный след якобы не мог быть облаком.

В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
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Уже позже читатель RostovGazeta, находящаяся в центре города в районе проспекта Семашко/улицы Варфоломеева, рассказала, что слышала, предположительно, мощный хлопок в промежутке между 12.00 и 12.40 мск. По словам женщины, звук был достаточной силы, чтобы на него среагировала сигнализация ближайших автомобилей.

Обращаем внимание, что информация об источниках и происхождении звука пока не подтвердилась в официальных источниках.

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