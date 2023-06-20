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Стали известны подробности увольнения главы департамента ЖКХ Ростова Пономарева

20 июня 2023, 07:37
Фото: 1MI
Стали известны подробности увольнения главы департамента ЖКХ Ростова Пономарева
В Ростове стало известно, кто станет преемником бывшего главы департамента ЖКХ Алексея Пономарева, который уволился через месяц после назначения, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, накануне, 19 июня, в администрации объявили о том, что глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев принял решение уйти в отставку.

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В настоящий момент неизвестно, что именно убедило чиновника покинуть свой пост через месяц после назначения, однако уже со вторника, 20 июня, его заменит преемник в лице Андрея Рыбакова. Его заместителем назначили Алексея Потешешкина.

Ранее глава департамента ЖКХ Каменска-Шахтинского рассказал, какое наследство получил от своих предшественников.

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