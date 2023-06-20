Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Напомним, накануне, 19 июня, в администрации объявили о том, что глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев принял решение уйти в отставку.
В настоящий момент неизвестно, что именно убедило чиновника покинуть свой пост через месяц после назначения, однако уже со вторника, 20 июня, его заменит преемник в лице Андрея Рыбакова. Его заместителем назначили Алексея Потешешкина.
Ранее глава департамента ЖКХ Каменска-Шахтинского рассказал, какое наследство получил от своих предшественников.