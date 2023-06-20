rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Изображение материала

Стало известно, что стало причиной инверсионных следов в небе над Ростовом 20 июня

20 июня 2023, 13:03
Фото: Pxhere.com
Причиной следов в небе над Ростовом 20 июня стала работа военных с зенитно-ракетными комплексами противовоздушной обороны
Следы в небе над Ростовом и Батайском 20 июня стала объяснили учениями зенитчиков, пишут СМИ.

Днем 20 июня жителей Батайска и Ростова напугали таинственные следы в небе. Белые полосы напоминали инверсионные следы от самолета или последствия работы ПВО.

161.ру со ссылкой на источники в силовых ведомствах пишет, что в Ростовской области сейчас идут учения зенитчиков. Система ПВО действительно работала в регионе, однако не по боевым целям. Военнослужащие заняты отработкой порядка обнаружения воздушных целей.

«Поэтому следы есть и будут», — уточняет источник.

Стали известны подробности следов в небе над Ростовом 20 июня
Узнать подробнее

Официальных комментариев об учениях от властей Ростовской области пока не поступало.

Ранее ростовчане выдвинули свои версии того, почему в небе над городом появились характерные следы.

Читайте также:
«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небеВ Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над РостовомВ Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Происшествие в Ростовской области#Следы в небе над Ростовом#ПВО в Ростовской области
Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали на выходе из СИЗО
Сегодня, 09:30
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
Сегодня, 09:49
Опасные паразиты грозят дончанам из-за повышения солености Азовского моря
Сегодня, 07:00
В Ростове один из шести задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу
Сегодня, 06:50
В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК
Сегодня, 06:15
В Ростове запустят производство беспилотников
Сегодня, 05:57