161.ру со ссылкой на источники в силовых ведомствах пишет, что в Ростовской области сейчас идут учения зенитчиков. Система ПВО действительно работала в регионе, однако не по боевым целям. Военнослужащие заняты отработкой порядка обнаружения воздушных целей.