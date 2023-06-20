Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Днем 20 июня жителей Батайска и Ростова напугали таинственные следы в небе. Белые полосы напоминали инверсионные следы от самолета или последствия работы ПВО.
161.ру со ссылкой на источники в силовых ведомствах пишет, что в Ростовской области сейчас идут учения зенитчиков. Система ПВО действительно работала в регионе, однако не по боевым целям. Военнослужащие заняты отработкой порядка обнаружения воздушных целей.
«Поэтому следы есть и будут», — уточняет источник.
Официальных комментариев об учениях от властей Ростовской области пока не поступало.
Ранее ростовчане выдвинули свои версии того, почему в небе над городом появились характерные следы.