rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Изображение материала

Суд над экс-главой Минздрава Ростовской области приостановили из-за болезни ее зама

20 июня 2023, 16:46
Фото: Правительство Ростовской области
Суд над экс-главой Минздрава Ростовской области приостановили из-за болезни ее зама
В Краснодарском крае суд над бывшим министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской приостановили из-за тяжелой болезни ее экс-зама Станислава Беседовского, сообщили СМИ.

Кущевский районный суд приостановил производство по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Возобновить слушания смогут лишь после «выздоровления подсудимого».

«Блокнот» пишет, что речь идет о Беседовском. По его ходатайству из зала слушаний попросили удалиться представителей СМИ. Беседовский заявил, что ходатайство касается его здоровья. Вероятно, присутствие журналистов каким-то образом негативно влияло на его самочувствие.

Суд прошение подсудимого удовлетворил. Заседание шло «за закрытыми дверями». После этого стало известно, что и производство по делу приостановлено. Выяснилось, что Беседовский тяжело болел, и это якобы подтверждают врачи.

По делу Быковской допросили президента ТПП Ростовской области Николая Присяжнюка
Узнать подробнее

Как долго Беседовский будет лечиться, неизвестно. Есть вероятность, что срок давности по делу чиновников может к этому времени истечь.

Напомним, Беседовского и Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов на утилизацию медицинских отходов. Чиновники заставляли медучреждения заключать невыгодные контракты с лоббируемой ими компанией «Центр 100».

Читайте также:
Свидетели по делу Быковской рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходовСвидетели по делу экс-главы донского Минздрава Быковской заявили о дорогих тендерахДонские больницы урезали расходы, чтобы работать с «Центром 100» по указке Быковской
#Минздрав#Последние новости Кубани на сегодня#Дело Быковской#Уголовные дела в отношении чиновников в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Краснодарский край#Быковская Татьяна Юрьевна#Алина Заярная
Подпишитесь
В Ростовской области хотят выпускать беспилотники, а людям запретили есть сырую рыбу
Сегодня, 17:00
Меньше половины дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам
Сегодня, 16:47
Затор в 5 километров парализовал движение на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского
Сегодня, 15:55
«Багровая река»: ростовчане пожаловались на красную жижу, которая стекает в Дон
Сегодня, 15:31
Могилы героически погибших в СВО бойцов будут оформлять в едином стиле в Ростове
Сегодня, 15:32