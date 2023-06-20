Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Кущевский районный суд приостановил производство по делу экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Возобновить слушания смогут лишь после «выздоровления подсудимого».
«Блокнот» пишет, что речь идет о Беседовском. По его ходатайству из зала слушаний попросили удалиться представителей СМИ. Беседовский заявил, что ходатайство касается его здоровья. Вероятно, присутствие журналистов каким-то образом негативно влияло на его самочувствие.
Суд прошение подсудимого удовлетворил. Заседание шло «за закрытыми дверями». После этого стало известно, что и производство по делу приостановлено. Выяснилось, что Беседовский тяжело болел, и это якобы подтверждают врачи.
Как долго Беседовский будет лечиться, неизвестно. Есть вероятность, что срок давности по делу чиновников может к этому времени истечь.
Напомним, Беседовского и Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов на утилизацию медицинских отходов. Чиновники заставляли медучреждения заключать невыгодные контракты с лоббируемой ими компанией «Центр 100».