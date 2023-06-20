Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Во вторник, 20 июня, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что власти рассматривают возможности установить побратимские связи с городом Ош в Киргизии. МИД России уже дал положительные рекомендации.
По словам главы администрации, отношения между Ростовом и Ошем в настоящий момент находятся на этапе активного развития, осенью 2022 года города подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и научно-технической сферах на период до 2027 года. Также между вузами в двух городах подписали соглашения о сотрудничестве.
Ранее ростовская делегация посетила город-побратим Ереван.