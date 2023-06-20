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У Ростова может появиться город-побратим в Киргизской Республике

20 июня 2023, 09:35
Фото: pxhere.com
У Ростова может появиться город-побратим в Киргизской Республике/Фото: Тянь-Шань, Киргизия
Город Ош в Киргизской Республике может стать побратимом Ростова-на-Дону, об этом объявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Во вторник, 20 июня, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что власти рассматривают возможности установить побратимские связи с городом Ош в Киргизии. МИД России уже дал положительные рекомендации.

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По словам главы администрации, отношения между Ростовом и Ошем в настоящий момент находятся на этапе активного развития, осенью 2022 года города подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и научно-технической сферах на период до 2027 года. Также между вузами в двух городах подписали соглашения о сотрудничестве.

Ранее ростовская делегация посетила город-побратим Ереван.

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