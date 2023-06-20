По словам главы администрации, отношения между Ростовом и Ошем в настоящий момент находятся на этапе активного развития, осенью 2022 года города подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и научно-технической сферах на период до 2027 года. Также между вузами в двух городах подписали соглашения о сотрудничестве.