В Банке ДОМ. РФ рассказали, в каких городах чаще покупают просторные квартиры

Posted 20 июня 2023, 11:40
Published 20 июня 2023, 11:40
Modified 20 июня 2023, 11:42
Updated 20 июня 2023, 11:42
Первую строчку рейтинга занимает Омск. В этом городе с начала 2023 года показатель увеличился до 55,4 квадратного метра (рост составил 15%). Второе место у Петербурга — 50,5 квадрата и рост на 14%. Третья позиция у Тулы — 57,2 квадратных метра, рост 12%. За ними идут Томск — 55,9 «квадрата», рост 10% и Пенза — 57,4 квадратных метра с ростом на уровне 8%.
«Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации. Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — „однушки“. На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в Правительстве», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.В городах, стабильно лидирующих в количестве проводимых Банком ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Московской области — на 3% (48,7 «квадрата»), во Владивостоке — на 2% (46,9 «квадрата»), в Ростове-на-Дону — на 1% (51,1 «квадрата»).
Что касается столицы Российской Федерации, то здесь показатель уменьшился на 2% (51,3 квадратного метра).