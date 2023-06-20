rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2023, 11:40

Published 20 июня 2023, 11:40

Modified 20 июня 2023, 11:42

Updated 20 июня 2023, 11:42

В Банке ДОМ. РФ рассказали, в каких городах чаще покупают просторные квартиры

20 июня 2023, 11:40
Банк ДОМ.РФ опубликовал перечень городов, лидирующих по росту средней площади приобретаемых в ипотеку квартир.

Первую строчку рейтинга занимает Омск. В этом городе с начала 2023 года показатель увеличился до 55,4 квадратного метра (рост составил 15%). Второе место у Петербурга — 50,5 квадрата и рост на 14%. Третья позиция у Тулы — 57,2 квадратных метра, рост 12%. За ними идут Томск — 55,9 «квадрата», рост 10% и Пенза — 57,4 квадратных метра с ростом на уровне 8%.

«Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации. Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — „однушки“. На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в Правительстве», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.В городах, стабильно лидирующих в количестве проводимых Банком ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Московской области — на 3% (48,7 «квадрата»), во Владивостоке — на 2% (46,9 «квадрата»), в Ростове-на-Дону — на 1% (51,1 «квадрата»).

Что касается столицы Российской Федерации, то здесь показатель уменьшился на 2% (51,3 квадратного метра).

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика