В Банке ДОМ. РФ рассказали, в каких городах чаще покупают просторные квартиры

«Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации. Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — „однушки“. На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в Правительстве», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.В городах, стабильно лидирующих в количестве проводимых Банком ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Московской области — на 3% (48,7 «квадрата»), во Владивостоке — на 2% (46,9 «квадрата»), в Ростове-на-Дону — на 1% (51,1 «квадрата»).