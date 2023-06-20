Спустя некоторое время этот же след стали замечать жители Ростова-на-Дону, которые прислали аналогичные фото в сообщество «Это Ростов!». Дончане добавили, что в настоящий момент у некоторых домов в Азовском районе пропала электроэнергия. Пока неизвестно, связаны ли как-то эти два события или нет, однако о каких-либо подозрительных хлопках или других признаках работы ПВО жители Ростовской области не сообщали.