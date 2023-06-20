Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Во вторник, 20 июня, около 12.10 мск собственный корреспондент издания, находящийся в Северном микрорайоне в Батайске, заметил спиралеобразный след в ясном небе над городом, якобы напоминающий следы, возникающие в результате работы систем ПВО.
Спустя некоторое время этот же след стали замечать жители Ростова-на-Дону, которые прислали аналогичные фото в сообщество «Это Ростов!». Дончане добавили, что в настоящий момент у некоторых домов в Азовском районе пропала электроэнергия. Пока неизвестно, связаны ли как-то эти два события или нет, однако о каких-либо подозрительных хлопках или других признаках работы ПВО жители Ростовской области не сообщали.
Данные об инциденте будут уточняться в компетентных органах, обращаем внимание, что информация об отключениях света и работе систем ПВО пока не получила официального подтверждения.