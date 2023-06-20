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В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО

20 июня 2023, 09:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
В Батайске и Ростове очевидцы заметили следы в небе, напоминающие результат работы систем ПВО, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Во вторник, 20 июня, около 12.10 мск собственный корреспондент издания, находящийся в Северном микрорайоне в Батайске, заметил спиралеобразный след в ясном небе над городом, якобы напоминающий следы, возникающие в результате работы систем ПВО.

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Спустя некоторое время этот же след стали замечать жители Ростова-на-Дону, которые прислали аналогичные фото в сообщество «Это Ростов!». Дончане добавили, что в настоящий момент у некоторых домов в Азовском районе пропала электроэнергия. Пока неизвестно, связаны ли как-то эти два события или нет, однако о каких-либо подозрительных хлопках или других признаках работы ПВО жители Ростовской области не сообщали.

Данные об инциденте будут уточняться в компетентных органах, обращаем внимание, что информация об отключениях света и работе систем ПВО пока не получила официального подтверждения.

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