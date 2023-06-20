В Химках предоставляют квартиры и компенсации для пострадавших дольщиков

Глава округа Дмитрий Волошин отметил в своем обращении к жителям, что поддержка губернатора Андрея Воробьева помогает смягчить жилищные проблемы. Внимание уделяется не только пострадавшим дольщикам, но и ждущим в очереди (646 семьям были выданы ордера), детям-сиротам (129 человек получили ключи от квартир). Программы также работают для молодых семей (выдано 117 сертификатов) и многодетных (распределено 979 бесплатных земельных участков). Глава округа и его команда гордятся тем, что дети-сироты заселяются в квартиры, которые уже обставлены мебелью.