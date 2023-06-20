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В Ростове без холодной воды останутся несколько районов и 10 СНТ с 22 июня

20 июня 2023, 05:31
Фото: 1MI
В Ростове без холодной воды останутся несколько районов и 10 СНТ с 22 июня
В Ростове жителей нескольких районов города и 10 СНТ ждет масштабное отключение холодной воды в четверг, 22 июня, информацией об этом поделилось АО «Ростовводоканал».

В понедельник, 19 июня, АО «Ростовводоканал» разместил на своем портале уведомление о будущем масштабном отключении воды на сутки. Так с 08.30 мск 22 июня до 03.00 мск 23 июня в Ростове временно ограничат водоснабжение на улицах Днепропетровской, в том числе городской поликлинике №1, инфекционной больнице на Ходоша, 15, в поселках Камышевахе, Музыкантов и Париже. В зону отключения водоснабжения также попали СНТ «Афганец» с «Космосом», «Агропромом», «Березкой», «Мичуринцем», «Дружбой», «Жемчужиной», «Красным Аксаем», «Северной Ривьерой» и «Росинкой». Кроме того, без воды до 23 июня останется пожарная часть на проспекте Шолохова/Синявского, 20.

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Причиной таких масштабных отключений холодной воды назвали необходимость переподключить водопровод диаметром 200 и 300 миллиметров на улице Днепропетровской.

Ранее в Ростове объявили, когда отключат горячую воду жителям Северного и Темерника.

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