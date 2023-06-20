По данным системы СПАРК, ООО «Дон-Пласт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году и специализируется на производстве химических продуктов. Его директором является Евгений Богуславский. Согласно официальному сайту компании, она является единственным заводом в городе, который имеет разрешение на производство биоразлагаемых пакетов.