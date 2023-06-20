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В Ростове объяснили сброс ярко-красной жидкости в реку Дон

20 июня 2023, 19:51
Фото: pxhere.com
В Ростове объяснили сброс ярко-красной жидкости в реку Дон
Власти Ростова-на-Дону нашли виновника сброса ярко-красной жидкости в реку Дон, которая испугала жителей города, пишет «РБК-Ростов».

Городские власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию, связанную со сбросом красной жидкости в реку Дон. Как передает СМИ, этот инцидент был вызван сливом пищевого красителя из трубы на улице Береговой предприятием ООО «Дон-Пласт», которое занимается производством картонной упаковки.

В настоящее время компании направили уведомление о привлечении к административной ответственности. Предприятие прекратило сброс красителя.

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При этом местные жители уверяют, что наблюдали сливы красной жидкости не один раз.

По данным системы СПАРК, ООО «Дон-Пласт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году и специализируется на производстве химических продуктов. Его директором является Евгений Богуславский. Согласно официальному сайту компании, она является единственным заводом в городе, который имеет разрешение на производство биоразлагаемых пакетов.

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