Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Городские власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию, связанную со сбросом красной жидкости в реку Дон. Как передает СМИ, этот инцидент был вызван сливом пищевого красителя из трубы на улице Береговой предприятием ООО «Дон-Пласт», которое занимается производством картонной упаковки.
В настоящее время компании направили уведомление о привлечении к административной ответственности. Предприятие прекратило сброс красителя.
При этом местные жители уверяют, что наблюдали сливы красной жидкости не один раз.
По данным системы СПАРК, ООО «Дон-Пласт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году и специализируется на производстве химических продуктов. Его директором является Евгений Богуславский. Согласно официальному сайту компании, она является единственным заводом в городе, который имеет разрешение на производство биоразлагаемых пакетов.