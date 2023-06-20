Telegram-канал Don_mash со ссылкой на близких одного из хакеров рассказал, что мужчина тратил свои деньги на помощь Донбассу. По словам матери хакера, у мужчины твердая гражданская позиция относительно СВО, и он активно жертвовал деньги фондам помощи жителям ЛДНР. В доказательство своих слов женщина принесла в суд благодарственные письма из фондов, принимающих пожертвования.