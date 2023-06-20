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В Ростове один из шести задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу

20 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI
В Ростове один из задержанных хакеров жертвовал средства фондам помощи Донбассу
В Ростове один из задержанных за кражу банковских данных хакеров жертвовал деньги фондам помощи жителям Донбасса, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, в минувшее воскресенье, 18 июня, в Ростове задержали шестерых хакеров, которые похищали банковские данные иностранцев и планировали продать базу с ними в даркнете.

Telegram-канал Don_mash со ссылкой на близких одного из хакеров рассказал, что мужчина тратил свои деньги на помощь Донбассу. По словам матери хакера, у мужчины твердая гражданская позиция относительно СВО, и он активно жертвовал деньги фондам помощи жителям ЛДНР. В доказательство своих слов женщина принесла в суд благодарственные письма из фондов, принимающих пожертвования.

Шесть хакеров из Ростова задержали за хищение данных банковских карт у иностранцев
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Вероятно, эти письма должны стать доказательством того, что мужчина присваивал банковские средства из благих побуждений. В настоящий момент, по данным авторов канала, все задержанные ростовчане находятся в СИЗО в Новочеркасске.

«Не воровал, а ослаблял экономику врага. Отпустить, наградить, дать работу в профильных ведомствах», «А российские активы, арестованные в Европе, это не украденные деньги? Дайте парню работу по профилю, сейчас не хватает таких спецов», — возмутились дончане в комментариях к новости.

Обращаем внимание, информация об этом не получила пока официального подтверждения, данные уточняются.

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