«Я посчитала. За это время каждый учащийся или студент прошел через рамки свыше полутора тысяч раз. А согласно СанПинам о воздействии электромагнитного излучения, взрослому человеку через такие рамки можно безопасно для здоровья проходить не более 20 раз за год», — отмечает Ольга Мироненко.