Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В школах и в других учебных учреждениях Ростова рамки металлодетекторов работают почти четыре года. При этом, по словам активистки, договор с родителями на их использование никто не заключал и информацию о вреде здоровью детей не довёл.
«Я посчитала. За это время каждый учащийся или студент прошел через рамки свыше полутора тысяч раз. А согласно СанПинам о воздействии электромагнитного излучения, взрослому человеку через такие рамки можно безопасно для здоровья проходить не более 20 раз за год», — отмечает Ольга Мироненко.
При этом, по наблюдениям родителей, из 700 учащихся, прошедших через рамки, у 600 срабатывает сигнал.
«Ну и в чем смысл этих рамок? Разве кто-то может привести конкретный пример, когда установленная рамка металлодетектора уберегла от теракта?» — задается вопросом ростовчанка.
Люди склоняются ко мнению, что установка рамок металлодетекторов не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности детей в плане антитеррористических мероприятий. Хотя рамки сегодня можно наблюдать практически везде — в магазинах, на вокзалах.
«Мы обратились с заявлением к губернатору и в правоохранительные органы. Требуем срочно отключить и демонтировать рамки металлодетекторов в ростовских школах, во избежание дальнейшего воздействия излучения металлодетекторов на организм наших детей», — резюмирует Мироненко.
Ранее RostovGazeta выясняла, какой вред ростовским школьникам наносят рамки металлодетекторов.