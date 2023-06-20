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В Ростове родители требуют убрать в школах рамки металлодетекторов, облучающие детей

20 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI
Родители учащихся требуют демонтировать рамки металлодетекторов в школах Ростова
В редакцию RostovGazeta обратилась активистка Ольга Мироненко. Выражая интересы многих родителей учащихся ростовских школ, активистка выступила с инициативой демонтировать из-за вреда здоровью рамки металлодетекторов в школах.

В школах и в других учебных учреждениях Ростова рамки металлодетекторов работают почти четыре года. При этом, по словам активистки, договор с родителями на их использование никто не заключал и информацию о вреде здоровью детей не довёл.

«Я посчитала. За это время каждый учащийся или студент прошел через рамки свыше полутора тысяч раз. А согласно СанПинам о воздействии электромагнитного излучения, взрослому человеку через такие рамки можно безопасно для здоровья проходить не более 20 раз за год», — отмечает Ольга Мироненко.

При этом, по наблюдениям родителей, из 700 учащихся, прошедших через рамки, у 600 срабатывает сигнал.

«Ну и в чем смысл этих рамок? Разве кто-то может привести конкретный пример, когда установленная рамка металлодетектора уберегла от теракта?» — задается вопросом ростовчанка.

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Люди склоняются ко мнению, что установка рамок металлодетекторов не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности детей в плане антитеррористических мероприятий. Хотя рамки сегодня можно наблюдать практически везде — в магазинах, на вокзалах.

«Мы обратились с заявлением к губернатору и в правоохранительные органы. Требуем срочно отключить и демонтировать рамки металлодетекторов в ростовских школах, во избежание дальнейшего воздействия излучения металлодетекторов на организм наших детей», — резюмирует Мироненко.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой вред ростовским школьникам наносят рамки металлодетекторов.

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