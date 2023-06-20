По словам местного жителя, дом опустел, а вот территорию рядом с ним оккупировали люди, ведущие асоциальный образ жизни, а двор завалило мусором. Ближайшие мусорные баки заполнены настолько, что отходы складывают на земле. Кроме того, на территории рядом с домом часто замечают лиц без определенного места жительства и алкоголиков.