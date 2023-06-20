Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Telegram-канал «Ростов Папа» поделился фотографиями читателя из Первомайского района Ростова, который пожаловался на антисанитарию на придомовой территории Кривошлыковского, 4.
По словам местного жителя, дом опустел, а вот территорию рядом с ним оккупировали люди, ведущие асоциальный образ жизни, а двор завалило мусором. Ближайшие мусорные баки заполнены настолько, что отходы складывают на земле. Кроме того, на территории рядом с домом часто замечают лиц без определенного места жительства и алкоголиков.
По мнению ростовчан, местная администрация должна взять ситуацию на контроль, чтобы ситуация не стала хуже.
Ранее ростовский депутат рассказала, как дом в Кривошлыковском переулке оккупировали бомжи.