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В Ростове территория рядом с домом в Кривошлыковском превратилась в свалку

20 июня 2023, 07:51
Фото: 1MI
В Ростове территория рядом с домом в Кривошлыковском превратилась в свалку
В Ростове после выезда жителей и ограничения посещения дома на Кривошлыковском, 4 прилегающая территория превратилась в свалку с бездомными, об этом рассказали местные жители в Telegram-каналах.

Telegram-канал «Ростов Папа» поделился фотографиями читателя из Первомайского района Ростова, который пожаловался на антисанитарию на придомовой территории Кривошлыковского, 4.

По словам местного жителя, дом опустел, а вот территорию рядом с ним оккупировали люди, ведущие асоциальный образ жизни, а двор завалило мусором. Ближайшие мусорные баки заполнены настолько, что отходы складывают на земле. Кроме того, на территории рядом с домом часто замечают лиц без определенного места жительства и алкоголиков.

Фото: Ростов Папа

По мнению ростовчан, местная администрация должна взять ситуацию на контроль, чтобы ситуация не стала хуже.

Ранее ростовский депутат рассказала, как дом в Кривошлыковском переулке оккупировали бомжи.

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