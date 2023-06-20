Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Крымская компания ООО «Робоавиа» планирует создать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. В настоящее время представители компании активно ищут подходящую промышленную площадку для этого проекта в Ростове-на-Дону и его окрестностях. Производитель намерен выпускать линейку моделей БПЛА различных модификаций.
Запуск нового производства будет способствовать созданию около 600 рабочих мест. Пока нет информации о планируемых объемах производства, инвестициях, а также о модельном ряде и предназначении БПЛА, которые будут выпускаться.
Ранее глава министерства промышленности и энергетики Андрей Савельев оговорился, что несколько компаний хотят развернуть производство БПЛА в Ростовской области, но что это за компании, не разглашалось.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Робоавиа» было зарегистрировано в Симферополе в 2015 году. Компания специализируется на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. В 2022 году выручка компании составила 29,1 миллиона рублей, а убыток превысил 64,2 миллиона рублей.
Ранее жителям Ростовской области предложили страховать имущество от падения беспилотников.