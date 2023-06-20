Специалист предупреждает, что паразиты, которые стали заражать рыб, опасны и для здоровья людей. Поэтому жителям Ростовской области не рекомендуется есть рыбу в сыром виде или в низкой степени готовности. То же правило касается рыбы из неблагополучных водоемов, где, в частности, зафиксирован высокий уровень фекального загрязнения.