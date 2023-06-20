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Ученый ЮНЦ РАН, инженер-исследователь Юлия Степанова рассказала об опасности повышения солености Азовского моря. По словам исследовательницы, в Ростовской области у рыб достаточно широко стали распространены черви-паразиты трематоды и нематоды. На это, как считает Степанова, повлияло изменения состава воды в Азовском море, Таганрогском заливе и дельте реки Дон.
Специалист предупреждает, что паразиты, которые стали заражать рыб, опасны и для здоровья людей. Поэтому жителям Ростовской области не рекомендуется есть рыбу в сыром виде или в низкой степени готовности. То же правило касается рыбы из неблагополучных водоемов, где, в частности, зафиксирован высокий уровень фекального загрязнения.
Предупредила ученый и о тои, что для разделки рыбы стоит использовать отдельные разделочные доски, ножи и посуду. После готовки их необходимо помыть с щеткой и обдать кипятком.
В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области рассказали, что крымская компания ООО «Робоавиа» рассматривает возможность запустить производство беспилотников в регионе. Сейчас представители компании ищут подходящую промышленную площадку для предприятия в Ростове и его окрестностях.
Известно, что производить будут БПЛА разных модификаций. Рабочие места получат около 600 человек. Точных данных об объемах производства, инвестициях и модельном ряде беспилотников пока нет.
СМИ сообщили о задержании во вторник на выходе из СИЗО бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его подозревают еще в 11 фактах злоупотребления полномочиями.
Дело в том, что сегодня у Майера истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения должностных полномочий во время благоустройства парков в Ростове и Шахтах.
Однако теперь в деле всплыли 11 новых эпизодов. С чем они связаны, пока неизвестно.
Официальных подробностей о задержании бывшего министра и новых обстоятельствах его дела пока не поступало.