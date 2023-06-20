По предварительной информации от авторов канала, мужчина получил приглашение на работу от своих братьев и ехал по трассе «Семикаракорск — Волгодонск», когда связь с ним пропала. Через некоторое время с его номера поступил звонок от незнакомого мужчины, который заявил, что нашел телефон Дмитрия у хутора Вислого и хочет вернуть его владельцу.