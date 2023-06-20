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В Ростовской области ищут батайчанина Дмитрия Ли, пропавшего по дороге в Цимлянск

20 июня 2023, 07:59
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут батайчанина Дмитрия Ли, пропавшего по дороге в Цимлянск
В Ростовской области ищут корейца, исчезнувшего без вести по дороге из Батайска в Цимлянск, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов!» объявил о поисках 40-летнего корейца Дмитрия Ли, пропавшего без вести 11 июня. Мужчина ехал из Батайска в Цимлянск, с тех пор о нем ничего не известно.

По предварительной информации от авторов канала, мужчина получил приглашение на работу от своих братьев и ехал по трассе «Семикаракорск — Волгодонск», когда связь с ним пропала. Через некоторое время с его номера поступил звонок от незнакомого мужчины, который заявил, что нашел телефон Дмитрия у хутора Вислого и хочет вернуть его владельцу.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов!»

Родные Дмитрия думают, что мужчина мог стать жертвой преступления, а потому объявили его в розыск. Отличительными чертами 40-летнего мужчины назвали худощавое телосложение, карие глаза с черными волосами.

Информация о произошедшем пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области объявили о том, что ведутся поиски мужчины, пропавшего два месяца назад.

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