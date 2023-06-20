Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Telegram-канал «Это Ростов!» объявил о поисках 40-летнего корейца Дмитрия Ли, пропавшего без вести 11 июня. Мужчина ехал из Батайска в Цимлянск, с тех пор о нем ничего не известно.
По предварительной информации от авторов канала, мужчина получил приглашение на работу от своих братьев и ехал по трассе «Семикаракорск — Волгодонск», когда связь с ним пропала. Через некоторое время с его номера поступил звонок от незнакомого мужчины, который заявил, что нашел телефон Дмитрия у хутора Вислого и хочет вернуть его владельцу.
Родные Дмитрия думают, что мужчина мог стать жертвой преступления, а потому объявили его в розыск. Отличительными чертами 40-летнего мужчины назвали худощавое телосложение, карие глаза с черными волосами.
Информация о произошедшем пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области объявили о том, что ведутся поиски мужчины, пропавшего два месяца назад.