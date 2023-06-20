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В Ростовской области уже четверо выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

20 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI
В Ростовской области уже четверо выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов
В Ростовской области из более чем 16 тысяч выпускников пока только четверо сдали ЕГЭ на 200 баллов по двум предметам, 96 оказались стобалльниками, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что в Ростовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку и математике. Всего в экзаменах участвовали более 16 тысяч учеников, из них 14,7 — выпускники текущего года.

Власти объявили, что среди 14,6 тысячи выпускников русский язык на 80 и более баллов сдали почти 2,9 тысячи учащихся, 40 из них оказались стобалльниками. Профильную математику на 100 баллов сдали 12 дончан, результаты выше 80 баллов продемонстрировали около 450 выпускников.

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Замгубернатора Игорь Гуськов добавил, что, по предварительным расчетам, в Ростовской области 100 баллов по разным дисциплинам получили 96 выпускников.

«Среди них есть четыре выпускника из Ростова-на-Дону и Таганрога, которые заработали по 200 баллов — то есть сдали два экзамена с наивысшим результатом», — уточнил Игорь Гуськов.

Ранее стало известно, какие профессии интересуют абитуриентов в Ростовской области в 2023 году.

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