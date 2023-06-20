Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Власти рассказали, что в Ростовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку и математике. Всего в экзаменах участвовали более 16 тысяч учеников, из них 14,7 — выпускники текущего года.
Власти объявили, что среди 14,6 тысячи выпускников русский язык на 80 и более баллов сдали почти 2,9 тысячи учащихся, 40 из них оказались стобалльниками. Профильную математику на 100 баллов сдали 12 дончан, результаты выше 80 баллов продемонстрировали около 450 выпускников.
Замгубернатора Игорь Гуськов добавил, что, по предварительным расчетам, в Ростовской области 100 баллов по разным дисциплинам получили 96 выпускников.
«Среди них есть четыре выпускника из Ростова-на-Дону и Таганрога, которые заработали по 200 баллов — то есть сдали два экзамена с наивысшим результатом», — уточнил Игорь Гуськов.
Ранее стало известно, какие профессии интересуют абитуриентов в Ростовской области в 2023 году.