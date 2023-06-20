Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео, которое прислал один из читателей 19 июня. На кадрах изображен мужчина, который цепляется за забор ЖК, пока женщина пытается вырвать у него пистолет с криками «Прекрати, пожалуйста! Не надо стрелять, что ты творишь?».
По словам очевидцев, перед съемкой мужчина ударил ребенка, однако что именно стало причиной конфликта — неизвестно. После того, как женщине удалось разоружить мужчину, к нему подошли как минимум двое мужчин и начали жестоко избивать его, к ним присоединились еще несколько прохожих и женщина, которая обезоружила своего предполагаемого спутника. Она бросилась под удары, стараясь защитить несостоявшегося стрелка с воплями «Не надо!», отмахиваясь от окружающих пистолетом.
В какой-то момент драка прекратилась, и прохожие начали кричать на пару, что они ходят рядом с детьми с пистолетом и представляют для них угрозу, на что девушка продолжала кричать «Я не знала! Не надо! Пожалуйста!», продолжая защищать мужчину своей спиной.
«Там и выстрел был один. Не знаю в кого или куда. Полиция приехала минут через 20 только», — прокомментировали очевидцы.
Причины и обстоятельства произошедшего остаются неизвестны, данные уточняются.
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