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В Сети появились кадры массовой драки с вооруженным ростовчанином в многотысячном ЖК

20 июня 2023, 06:15
Фото: 1MI
В Сети появились кадры массовой потасовки с вооруженным ростовчанином в Красном Аксае
В Ростове сняли массовую драку с вооруженным мужчиной в одном из крупнейших жилых комплексов, подробности появились в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео, которое прислал один из читателей 19 июня. На кадрах изображен мужчина, который цепляется за забор ЖК, пока женщина пытается вырвать у него пистолет с криками «Прекрати, пожалуйста! Не надо стрелять, что ты творишь?».

По словам очевидцев, перед съемкой мужчина ударил ребенка, однако что именно стало причиной конфликта — неизвестно. После того, как женщине удалось разоружить мужчину, к нему подошли как минимум двое мужчин и начали жестоко избивать его, к ним присоединились еще несколько прохожих и женщина, которая обезоружила своего предполагаемого спутника. Она бросилась под удары, стараясь защитить несостоявшегося стрелка с воплями «Не надо!», отмахиваясь от окружающих пистолетом.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов!»

В какой-то момент драка прекратилась, и прохожие начали кричать на пару, что они ходят рядом с детьми с пистолетом и представляют для них угрозу, на что девушка продолжала кричать «Я не знала! Не надо! Пожалуйста!», продолжая защищать мужчину своей спиной.

«Там и выстрел был один. Не знаю в кого или куда. Полиция приехала минут через 20 только», — прокомментировали очевидцы.

Причины и обстоятельства произошедшего остаются неизвестны, данные уточняются.

Ранее на набережной Дона подрались около 30 ростовчан.

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