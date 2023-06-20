По словам очевидцев, перед съемкой мужчина ударил ребенка, однако что именно стало причиной конфликта — неизвестно. После того, как женщине удалось разоружить мужчину, к нему подошли как минимум двое мужчин и начали жестоко избивать его, к ним присоединились еще несколько прохожих и женщина, которая обезоружила своего предполагаемого спутника. Она бросилась под удары, стараясь защитить несостоявшегося стрелка с воплями «Не надо!», отмахиваясь от окружающих пистолетом.