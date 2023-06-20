В Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над Ростовом

На видео слышно сильный гул со свистом, пока небо прочерчивает инверсионный след, так что, наиболее вероятно, явление, встревожившее ростовчан и жителей Батайска, возникло из-за обычного полета самолета и его перехода на сверхзвуковую скорость, а не работы систем ПВО.