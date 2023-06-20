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В Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над Ростовом

20 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI
В Сети появилось видео странных следов в небе над Ростовом
В соцсетях распространились кадры странных следов в небе над Ростовом, видео поделился один из местных Telegram-каналов.

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором подписчики канала запечатлели необычные следы в небе над городом.

На видео слышно сильный гул со свистом, пока небо прочерчивает инверсионный след, так что, наиболее вероятно, явление, встревожившее ростовчан и жителей Батайска, возникло из-за обычного полета самолета и его перехода на сверхзвуковую скорость, а не работы систем ПВО.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Обращаем внимание, что информацию о появлении следов в небе власти пока не комментировали, данные будут обновляться по мере появления официальных комментариев от компетентных источников. Ситуация в Ростове и Батайске остается спокойной.

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