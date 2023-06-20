В Сети появилось видео странных инверсионных следов в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором подписчики канала запечатлели необычные следы в небе над городом.
На видео слышно сильный гул со свистом, пока небо прочерчивает инверсионный след, так что, наиболее вероятно, явление, встревожившее ростовчан и жителей Батайска, возникло из-за обычного полета самолета и его перехода на сверхзвуковую скорость, а не работы систем ПВО.
Обращаем внимание, что информацию о появлении следов в небе власти пока не комментировали, данные будут обновляться по мере появления официальных комментариев от компетентных источников. Ситуация в Ростове и Батайске остается спокойной.