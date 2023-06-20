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В «Трасте» сообщили о намерении урегулировать долг «Инги» и «Транс-Ойла» на 24 млрд

20 июня 2023, 11:32
Банк непрофильных активов в рамках банкротства группы «Руспетро» выкупил акции ее дочек: АО «Инга» и АО «Транс-Ойл». В ходе подготовки компаний к продаже «Траст» принял решение об урегулировании их задолженности перед кредиторами в 24 млрд рублей.

Собрание кредиторов утвердило мировое соглашение об урегулировании долга. Таким образом, профильный инвестор сможет приобрести работающие бизнесы без каких-либо обременений перед третьими лицами. Открытые торги по продаже АО «Инга» и АО «Транс-Ойл» состоятся в третьем квартале этого года.

АО «Инга» владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. У АО «Транс-Ойл» есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.
У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть проезд круглый год. Извлекаемые запасы (АВС1+С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа, в 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн

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