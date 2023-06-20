В ЮФУ рассказали об особенностях приемной кампании в 2023 году

Инна Шевченко отметила, что в текущем году ведется набор студентов более, чем на 6 тысяч бюджетных мест по всем направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура. При этом структура приема не будет отличаться от прошлогодней. Приемная комиссия продолжит принимать абитуриентов в очном формате. Возможность подать заявку при помощи электронного сервиса также сохраняется.