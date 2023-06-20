В ЮФУ рассказали об особенностях приемной кампании в 2023 году

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Напомним, приемная кампания в 2023 году в Южном федеральном университете стартует 20 июня.
Инна Шевченко отметила, что в текущем году ведется набор студентов более, чем на 6 тысяч бюджетных мест по всем направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура. При этом структура приема не будет отличаться от прошлогодней. Приемная комиссия продолжит принимать абитуриентов в очном формате. Возможность подать заявку при помощи электронного сервиса также сохраняется.
Проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно, что во время приемной кампании 2022 года через электронную приемную комиссию было подано более 30 тысяч заявок абитуриентов.
Как пояснил Павел Махно, при распределении количества бюджетных мест в вузах на 2023 год учитывался интерес отдельных категорий граждан, среди которых есть дети участников СВО, граждане ЛНР, ДНР и нескольких российских агломераций.
Кроме отлично сданных экзаменов, абитуриенты могут дополнительно повысить шансы поступления на бюджет при помощи индивидуальных достижений. До 10 бонусных баллов можно получить за аттестат «с отличием», значки ГТО, призовые места на Олимпийских играх.
«Самыми популярным направлениями подготовки у нас остаются гуманитарные науки. Увеличивается количество абитуриентов, поступающих на технические специальности, в том числе связанные с математическими науками и инженерией», — добавила ректор ЮФУ.
Именно на этих направлениях самое большое количество бюджетных мест.
«В этом году мы ждем студентов, традиционно, из стран СНГ, Азии. Также из Вьетнама, Индонезии и стран Африки. Для них есть специальные языковые программы и подготовительные курсы», — рассказала Инна Шевченко.