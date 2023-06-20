Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow.
Анатолий Вассерман оценил риски для Краснодарского края. Он рассказал, что с имеющихся у Украины пусковых установок можно запускать несколько видов ракет. Однако то вооружение, которым сейчас американцы снабжают ВСУ, не способно дотянуться до Кубани.
При этом депутат Госдумы отметил, что в США пообещали рано или поздно поставить Украине более дальнобойные ракеты, а также другие варианты самих пусковых установок. Поэтому в будущем угроза может стать реальной.
«По мере развития боевых действий американцы будут просто вынуждены вписаться за Украину в полный рост. В частности, поставить ей разнообразные виды оружия, способные достать если не до любой точки России, то по крайне мере до нескольких ближайших областей», — говорит политик.
Вассерман подчеркнул, что сейчас каждому россиянину необходимо быть на своем месте и спокойно работать, чтобы обеспечить для России максимальные возможности для ликвидации киевского режима.
Ранее краснодарский политолог в разговоре с RostovGazeta оценил риски для Кубани в случае создания Украиной «грязной ядерной бомбы».