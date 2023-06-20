rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Изображение материала

Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS

20 июня 2023, 19:11
Фото: https://vassermans.ru/
Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS
Ракеты HIMARS, которые может применить Украина, сейчас не дотянутся до Краснодарского края. Однако по мере развития боевых действий у ВСУ появятся более дальнобойное оружие, способное нанести удар по региону, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Анатолий Вассерман оценил риски для Краснодарского края. Он рассказал, что с имеющихся у Украины пусковых установок можно запускать несколько видов ракет. Однако то вооружение, которым сейчас американцы снабжают ВСУ, не способно дотянуться до Кубани.

При этом депутат Госдумы отметил, что в США пообещали рано или поздно поставить Украине более дальнобойные ракеты, а также другие варианты самих пусковых установок. Поэтому в будущем угроза может стать реальной.

Вассерман оценил риски сброса «грязной ядерной бомбы» Украины на Ростовскую область
Узнать подробнее

«По мере развития боевых действий американцы будут просто вынуждены вписаться за Украину в полный рост. В частности, поставить ей разнообразные виды оружия, способные достать если не до любой точки России, то по крайне мере до нескольких ближайших областей», — говорит политик.

Вассерман подчеркнул, что сейчас каждому россиянину необходимо быть на своем месте и спокойно работать, чтобы обеспечить для России максимальные возможности для ликвидации киевского режима.

Ранее краснодарский политолог в разговоре с RostovGazeta оценил риски для Кубани в случае создания Украиной «грязной ядерной бомбы».

Читайте также:
Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm ShadowСимоньян заявила, что опасается ударов от ВСУ по Краснодару и по Ростову-на-ДонуОчередная угроза: ростовский политолог рассказал, зачем Украине нужны ракеты Taurus
#Анатолий Вассерман#Краснодарский край#Эксклюзив#Спецоперация#Дальнобойные ракеты#Ракеты ВСУ#Последние новости Кубани на сегодня#Новости Краснодара#Новости ЮФО
Подпишитесь
В Ростовской области хотят выпускать беспилотники, а людям запретили есть сырую рыбу
Сегодня, 17:00
Меньше половины дорог в Ростове соответствуют положенным нормативам
Сегодня, 16:47
Суд над экс-главой Минздрава Ростовской области приостановили из-за болезни ее зама
Сегодня, 16:46
Затор в 5 километров парализовал движение на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского
Сегодня, 15:55
«Багровая река»: ростовчане пожаловались на красную жижу, которая стекает в Дон
Сегодня, 15:31
Могилы героически погибших в СВО бойцов будут оформлять в едином стиле в Ростове
Сегодня, 15:32