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Власти Ростова призвали горожан кипятить молоко перед употреблением

20 июня 2023, 12:09
Фото: pxhere.com
Чтобы избежать кишечных заболеваний, власти попросили ростовчан кипятить молоко перед употреблением
Чтобы избежать кишечных заболеваний, власти попросили ростовчан кипятить молоко перед употреблением, сообщается на сайте администрации города.

Власти Ростова напомнили о высоком риске заражения кишечными заболеваниями в летний период. Горожан попросили чаще мыть руки и внимательней относиться к покупке продуктов, особенно на рынках.

Так, чиновники напомнили, что перед употреблением молока, купленного на рынке, его необходимо прокипятить. Купленную с рук сметану рекомендовано использовать для приготовления соусов, а творог — для запеканок и сырников. А в магазинах перед покупкой молочных продуктов нужно изучить условия и сроки их хранения, проверить целостность упаковки и срок годности.

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Ранее молочную ферму решили проверить Ростовской области после купания двух мужчин в чане с молоком.

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