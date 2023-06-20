Так, чиновники напомнили, что перед употреблением молока, купленного на рынке, его необходимо прокипятить. Купленную с рук сметану рекомендовано использовать для приготовления соусов, а творог — для запеканок и сырников. А в магазинах перед покупкой молочных продуктов нужно изучить условия и сроки их хранения, проверить целостность упаковки и срок годности.