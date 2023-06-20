Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Власти Ростова напомнили о высоком риске заражения кишечными заболеваниями в летний период. Горожан попросили чаще мыть руки и внимательней относиться к покупке продуктов, особенно на рынках.
Так, чиновники напомнили, что перед употреблением молока, купленного на рынке, его необходимо прокипятить. Купленную с рук сметану рекомендовано использовать для приготовления соусов, а творог — для запеканок и сырников. А в магазинах перед покупкой молочных продуктов нужно изучить условия и сроки их хранения, проверить целостность упаковки и срок годности.
При первых признаках кишечной инфекции горожан просят немедленно обратиться к врачу
Ранее молочную ферму решили проверить Ростовской области после купания двух мужчин в чане с молоком.