Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Ростовские депутаты проголосовали за проект продажи на торгах муниципальных помещений, признанных аварийными. Речь идет о домах, не относящихся к ОКН и подлежащих сносу. Теперь ДИЗО Ростова будет выставлять такие помещения на торги.
Ранее из-за пробела в законодательстве у властей не было возможности использовать муниципальное имущество, признанное аварийным и подлежащее сносу. Теперь же, как надеются депутаты и чиновники, Ростов привлечет больше инвесторов, желающих приобрести помещения, также это принесет городу деньги и сэкономит средства, которые ранее власти тратили на снос таких зданий.
Ранее очередной участок с самостроем выставили на торги ростовские власти.