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Власти Ростова смогут продавать муниципальные помещения в аварийных домах

20 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI
Ростовские депутаты утвердили механизм продажи аварийных муниципальных зданий
Ростовские депутаты утвердили механизм продажи аварийных муниципальных зданий, сообщили на заседании Гордумы.

Ростовские депутаты проголосовали за проект продажи на торгах муниципальных помещений, признанных аварийными. Речь идет о домах, не относящихся к ОКН и подлежащих сносу. Теперь ДИЗО Ростова будет выставлять такие помещения на торги.

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Ранее из-за пробела в законодательстве у властей не было возможности использовать муниципальное имущество, признанное аварийным и подлежащее сносу. Теперь же, как надеются депутаты и чиновники, Ростов привлечет больше инвесторов, желающих приобрести помещения, также это принесет городу деньги и сэкономит средства, которые ранее власти тратили на снос таких зданий.

Ранее очередной участок с самостроем выставили на торги ростовские власти.

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