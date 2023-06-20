Ранее из-за пробела в законодательстве у властей не было возможности использовать муниципальное имущество, признанное аварийным и подлежащее сносу. Теперь же, как надеются депутаты и чиновники, Ростов привлечет больше инвесторов, желающих приобрести помещения, также это принесет городу деньги и сэкономит средства, которые ранее власти тратили на снос таких зданий.