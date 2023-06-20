Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пообещал, что пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов. По его словам, все дорожные работы на трассе были завершены до 12 июня. Таким образом, к сезону отпусков дорогу от Москвы до Ростова освободили от заторов.