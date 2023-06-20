Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Затор образовался из-за возобновившихся дорожных работ в районе моста через реку Северский Донец. В настоящее время длина пробки уже превышает 5 километров.
По данным газеты «Пик» основные ремонтные работы у Каменска-Шахтинского уже завершены, в настоящее время рабочие демонтируют бетонные ограждения.
Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пообещал, что пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов. По его словам, все дорожные работы на трассе были завершены до 12 июня. Таким образом, к сезону отпусков дорогу от Москвы до Ростова освободили от заторов.