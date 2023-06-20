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Затор в 5 километров парализовал движение на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского

20 июня 2023, 15:55
Фото: 1MI
Затор в 5 километров парализовал движение на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского
На трассе М-4 «Дон» снова образовалась пробка, водителям приходится стоять до 40 минут, чтобы преодолеть затор, следует из информации «Яндекс.Карты».

Затор образовался из-за возобновившихся дорожных работ в районе моста через реку Северский Донец. В настоящее время длина пробки уже превышает 5 километров.

По данным газеты «Пик» основные ремонтные работы у Каменска-Шахтинского уже завершены, в настоящее время рабочие демонтируют бетонные ограждения.

Пробка на М-4 "Дон" 20 июняПробка на М-4 "Дон" 20 июня
Пробка на М-4 "Дон" 20 июня
Фото: Яндекс.Карты
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Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пообещал, что пробок на трассе М-4 «Дон» в текущем году не будет, несмотря на возросший трафик из-за закрытых аэропортов. По его словам, все дорожные работы на трассе были завершены до 12 июня. Таким образом, к сезону отпусков дорогу от Москвы до Ростова освободили от заторов.

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#Елена Янкевич#Затор на М-4#Пробки на м-4#Ремонт дорог на М-4#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Транспорт#Общество#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Каменский район
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