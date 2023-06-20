Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Ростовской области на торги выставили имущество обанкротившегося еще в 2018 году завода «Ломпром Ростов». Предприятие принадлежит бизнесмену Вадиму Варшавскому. Начальная стоимость имущества завода оценивается в 186 миллионов рублей.
Оно поделено на шесть лотов. Самым дорогим из них является комплекс зданий завода в городе Шахты. Также лоты включают спецтехнику и четыре квартиры в Шахтах, самая дорогая из них стоит 1,4 миллиона рублей.
Подать заявку на участие в торгах можно до 27 июля.
Напомним, сам Вадим Варшавский также признан банкротом в 2022 году. Помимо «Ломпрома Ростов», на торги выставлено и другое имущество бизнесмена. Например, предприятия «Донбиотех», «Ростовский электрометаллургический завод» и другие. В настоящее время сам Вадим Варшавский осужден за мошенничество в особо крупном размере.