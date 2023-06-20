Напомним, сам Вадим Варшавский также признан банкротом в 2022 году. Помимо «Ломпрома Ростов», на торги выставлено и другое имущество бизнесмена. Например, предприятия «Донбиотех», «Ростовский электрометаллургический завод» и другие. В настоящее время сам Вадим Варшавский осужден за мошенничество в особо крупном размере.