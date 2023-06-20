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Завод разорившегося ростовского олигарха продают с молотка за 186 миллионов рублей

20 июня 2023, 12:14
Фото: pxhere.com
Завод «Ломпром Ростов» бизнесмена Вадима Варшавского выставили на торги
Завод «Ломпром Ростов» бизнесмена Вадима Варшавского выставили на торги, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В Ростовской области на торги выставили имущество обанкротившегося еще в 2018 году завода «Ломпром Ростов». Предприятие принадлежит бизнесмену Вадиму Варшавскому. Начальная стоимость имущества завода оценивается в 186 миллионов рублей.

Оно поделено на шесть лотов. Самым дорогим из них является комплекс зданий завода в городе Шахты. Также лоты включают спецтехнику и четыре квартиры в Шахтах, самая дорогая из них стоит 1,4 миллиона рублей.

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Подать заявку на участие в торгах можно до 27 июля.

Напомним, сам Вадим Варшавский также признан банкротом в 2022 году. Помимо «Ломпрома Ростов», на торги выставлено и другое имущество бизнесмена. Например, предприятия «Донбиотех», «Ростовский электрометаллургический завод» и другие. В настоящее время сам Вадим Варшавский осужден за мошенничество в особо крупном размере.

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