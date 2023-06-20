«Например, еще в прошлом году мы видели у нас несвойственные для России группы аистов. Аисты у нас есть, но они буквально штучные. А тут мы наблюдали группы из десятка и более особей. Птицы однозначно прилетели из зоны СВО. Ростовская область — это восточный край их ареала. Взяться им здесь особо неоткуда», — разъясняет зоолог.