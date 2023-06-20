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Зоолог рассказал, когда в Ростове из-за миграции птиц с Украины ждать вспышку гриппа

20 июня 2023, 04:54
Фото: 1MI
Зоолог подтвердил миграцию птиц из Украины в Ростовскую область

Зоолог подтвердил миграцию птиц из Украины в Ростовскую область

Когда птицы летят на юг, они разносят вирус гриппа. Им заражаются сперва дикие животные, потом домашние, после чего и люди. Именно поэтому вспышка гриппа в Ростовской области начинается в конце осени, когда складывается вся цепочка заражения, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в России возникли природные резервуары и постоянно действующие очаги птичьего гриппа. Они сформировались благодаря передаче возбудителей инфекции морским млекопитающим и неперелетным птицам. Специалисты связывают это явление с миграцией инфицированных птиц из Украины.

Зоолог уточняет, что пик заболеваемости гриппом у птиц приходится на осеннюю миграцию. Приносят его птицы с севера.

«Когда птицы летят с юга, резервата гриппа нет. С юга они могут переносить какие-то другие, обычно не респираторные, заболевания. В их числе — лихорадка Западного Нила, Крымская гематологическая лихорадка», — отмечает Алексей Тихонов.

Миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области
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Спикер подтверждает, что миграция птиц из Украины сегодня действительно наблюдается.

«Например, еще в прошлом году мы видели у нас несвойственные для России группы аистов. Аисты у нас есть, но они буквально штучные. А тут мы наблюдали группы из десятка и более особей. Птицы однозначно прилетели из зоны СВО. Ростовская область — это восточный край их ареала. Взяться им здесь особо неоткуда», — разъясняет зоолог.

Собеседник полагает, что помимо аистов, наверняка, в донской край мигрируют и другие птицы.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему из-за строительства многоэтажек в Ростове появились новые виды хищных птиц.

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