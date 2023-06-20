Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Напомним, что начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в России возникли природные резервуары и постоянно действующие очаги птичьего гриппа. Они сформировались благодаря передаче возбудителей инфекции морским млекопитающим и неперелетным птицам. Специалисты связывают это явление с миграцией инфицированных птиц из Украины.
Зоолог уточняет, что пик заболеваемости гриппом у птиц приходится на осеннюю миграцию. Приносят его птицы с севера.
«Когда птицы летят с юга, резервата гриппа нет. С юга они могут переносить какие-то другие, обычно не респираторные, заболевания. В их числе — лихорадка Западного Нила, Крымская гематологическая лихорадка», — отмечает Алексей Тихонов.
Спикер подтверждает, что миграция птиц из Украины сегодня действительно наблюдается.
«Например, еще в прошлом году мы видели у нас несвойственные для России группы аистов. Аисты у нас есть, но они буквально штучные. А тут мы наблюдали группы из десятка и более особей. Птицы однозначно прилетели из зоны СВО. Ростовская область — это восточный край их ареала. Взяться им здесь особо неоткуда», — разъясняет зоолог.
Собеседник полагает, что помимо аистов, наверняка, в донской край мигрируют и другие птицы.
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