Алексей Логвиненко: «В Ростове-на-Дону появится свой Дом молодежи»

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:11
Встреча проходила накануне в ДГТУ. За круглым столом собрались лидеры молодежных общественных объединений, студенческого и ученического самоуправления. Это активные, креативные, а самое главное не равнодушные молодые люди, которые представляют творческий и интеллектуальный потенциал города.
Глава городской администрации обратился с приветственным словом к участникам встречи и предложил рассмотреть ряд вопросов, которые затронули развитие молодежной политики в городе, патриотическое воспитание подрастающего поколения, создание молодежной инфраструктуры и расширение молодежных пространств. Общение получилось живым и непринужденным.
Особое внимание глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уделил вопросу социального добровольчества, которое стало одним из основных направлений молодежной политики.
— Только за последний год в волонтерские ряды у нас вовлечено свыше 50-ти тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Волонтерский корпус Ростова принимает активное участие в реализации общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Они проявили себя и во время пандемии, когда трудились в 25 медучреждениях. И во время начала СВО, организуя дежурства в здании главного железнодорожного вокзала, оказывая помощь прибывающим гражданам из Донбасса. С октября прошлого года приоритетным направлением добровольчества стало оказание помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. Был создан городской штаб #МыВместе, в адрес которого поступило около 400 заявок на оказание помощи семьям. Стоит заметить, что все заявки были исполнены, — пояснил Алексей Логвиненко.
Во время встречи был поднят вопрос о транспортном обеспечении волонтеров. Ребята поделились с Алексеем Логвиненко своей наболевшей темой: в силу своих обязанностей им приходится очень часто передвигаться по городу и предложили создать для них бесплатные транспортные карты по аналогу Пушкинской, с определенным лимитом средств на транспортные расходы. Такая инициатива, по словам активистов, сделает волонтерскую работу более доступной и привлекательной для нашей молодежи. В ответ глава городской администрации поручил проработать этот вопрос своим заместителям по соцвопросам и транспорту.
Алексей Логвиненко наградил самых активных добровольцев Благодарственными письмами главы Администрации города. За активное участие в волонтерской деятельности, добросовестный труд в рамках реализации общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были отмечены: студентка РГУПС Марина Данилова, студент Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа Глеб Кузнецов, студентка Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Кира Зима и председатель совета молодежи Железнодорожного района города Артем Чигирин.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в преддверии празднования Дня России Алексей Логвиненко вручил первые паспорта лучшим школьникам города. Каждый из них показал значительные успехи в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности.