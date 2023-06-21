Алексей Логвиненко: «В Ростове-на-Дону появится свой Дом молодежи»

Во время встречи был поднят вопрос о транспортном обеспечении волонтеров. Ребята поделились с Алексеем Логвиненко своей наболевшей темой: в силу своих обязанностей им приходится очень часто передвигаться по городу и предложили создать для них бесплатные транспортные карты по аналогу Пушкинской, с определенным лимитом средств на транспортные расходы. Такая инициатива, по словам активистов, сделает волонтерскую работу более доступной и привлекательной для нашей молодежи. В ответ глава городской администрации поручил проработать этот вопрос своим заместителям по соцвопросам и транспорту.