Big data Tele2 — трафик в сети оператора в туристических местах на Дону вырос на 11%

На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.