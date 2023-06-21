Big data Tele2 — трафик в сети оператора в туристических местах на Дону вырос на 11%

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В топе целей посещения — классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. Каждый третий гость Ростовской области приезжает в регион из Краснодарского края.
Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным — классическомутуризму, деловым поездкам, визитам к родственникам — добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивныйтуризм.
На первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. Топ-5 самых посещаемых регионов чуть отличается от рейтинга регионов, где живут самые активные путешественники. Итак, чаще всего приезжали в Московскую область и Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.
Ростовскую область чаще всего посещают гости из Краснодарского края, Москвы и Республики Дагестан. Большинство путешественников (53%) покидают домашний регион для посещения и изучения исторически значимых мест, архитектурных памятников, музеев и других культурных достопримечательностей — занимаются классическим туризмом. На втором месте по популярности у гостей деловые поездки — 22%.Навестить родственников приезжали 13%путешественников. Реже регион посещали с учебными или спортивными целями. В среднем визитеры проводят в области 2,3 дня. 53% в качестве средства передвижения выбирают поезд, 47% — автотранспорт.
Среди туристических достопримечательностей региона самым популярным оказался музей «Домик Чехова» в Таганроге. Здесь активность клиентов Tele2 максимальна в сравнении с другими культурными и историческими местами области: 17% от общего объема использованного туристамитрафика, были использованы на территории комплекса. В сравнении с 2022 годом активность абонентов при посещении музея возросла на 20%.
Также в топ-3 у гостей региона оказались усадьба «Саркел» и Азовская крепость. В этих локацияхабоненты скачали 28% от общего объема израсходованных гигабайтов. Рост трафика в сравнении с прошлым годом составил 8%.
В число популярных у туристов достопримечательностей также вошли Аксайский военно-исторический музей, станица Старочеркасская, Парамоновские склады, парк «Лога» и маяк в хуторе Мержаново. Чтобы запечатлеть красоты этих мест и поделиться с друзьями видами и атмосферой, туристам потребовалось на 10% трафика больше, чем в прошлом году.
В общей сложности трафик внутри сети Tele2 в туристических местах региона в сравнении с пятью месяцами 2022 года увеличился на 11%.
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