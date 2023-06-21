«Бриллиантовый зеленый»: сливаемая в Дон жижа изменила цвет

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, накануне ростовчанин Сергей Кабаненко сообщил о сбросе отходов ярко-алого цвета в реку Дон, позднее выяснилось, что окрашенная вода была ничем иным как пищевым красителем, сливающимся в реку Дон производством пакетов «Дон-Пласт». Компании направили уведомление о привлечении к административной ответственности, однако это не оказало существенного предприятия на работу предприятия.
Telegram-канал Don_mash объявил, что уже в среду, 21 июня, производители пакетов стали сливать в реку вместо алого красителя салатово-зеленый.
Авторы канала утверждают, что кадры окрашенной воды сняли на улице Береговой утром 21 июня, а сброс отходов производства в реку так и не прекратился.