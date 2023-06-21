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«Бриллиантовый зеленый»: сливаемая в Дон жижа изменила цвет

21 июня 2023, 12:11
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
«Бриллиантовый зеленый»: отходы с завода в Ростове, сбрасываемые в Дон, изменили цвет

В Ростове 21 июня в реку Дон стали сливать зеленый краситель вместо красного

В Ростове цвет стоков красителя в реку Дон изменил цвет с красного на ярко-зеленый, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, накануне ростовчанин Сергей Кабаненко сообщил о сбросе отходов ярко-алого цвета в реку Дон, позднее выяснилось, что окрашенная вода была ничем иным как пищевым красителем, сливающимся в реку Дон производством пакетов «Дон-Пласт». Компании направили уведомление о привлечении к административной ответственности, однако это не оказало существенного предприятия на работу предприятия.

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Telegram-канал Don_mash объявил, что уже в среду, 21 июня, производители пакетов стали сливать в реку вместо алого красителя салатово-зеленый.

Фото: Telegram-канал Don_mash

Авторы канала утверждают, что кадры окрашенной воды сняли на улице Береговой утром 21 июня, а сброс отходов производства в реку так и не прекратился.

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