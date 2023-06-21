«Бриллиантовый зеленый»: сливаемая в Дон жижа изменила цвет

Напомним, накануне ростовчанин Сергей Кабаненко сообщил о сбросе отходов ярко-алого цвета в реку Дон, позднее выяснилось, что окрашенная вода была ничем иным как пищевым красителем, сливающимся в реку Дон производством пакетов «Дон-Пласт». Компании направили уведомление о привлечении к административной ответственности, однако это не оказало существенного предприятия на работу предприятия.