Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Согласно опубликованному документу, предлагается размещать повестку на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью смс-сообщения. Это позволит уменьшить сроки оповещения граждан в рамках мобилизации.
На данный момент проект еще не дошел до этапа рассмотрения в правительстве.
В этом году депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому получать повестки можно в электронном виде. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе».
В результате в России оставили способ вручения повесток в бумажном виде, а также ввели в действие электронный документ. А рассылать его будут при помощи портала «Госуслуг».
Всю информацию о людях, которые состоят на воинском учете, предоставят несколько ведомств. В том числе МВД, ЦИК, Минпросвещения, а также медорганизации.
Электронное уведомление будет считаться врученным, когда оно появится в личном кабинете на «Госуслугах».
Согласно новым правилам, гражданам, получившим повестки, будет запрещено покидать территорию России, начиная с момента, когда документ считается врученным. Это временная мера, и информация о запрете будет передаваться в Реестр воинского учета.
Уведомление о наложенных ограничениях станет доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, данные передадут в ФСБ и МВД.
Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней без уважительной причины, будут применены временные меры, включающие:
Однако, если человек явится в военкомат по повестке или предоставит уважительную причину своего отсутствия, решение о прекращении ограничений будет принято в течение 24 часов.
Граждане имеют право оспорить решение, принятое призывной комиссией, в том числе через подачу жалобы в электронном виде во внесудебном порядке.
Однако при подаче жалобы необходимо соблюдать этические нормы, запрещено использование нецензурной лексики, оскорблений или угроз. Если жалоба была отправлена повторно, то она может быть отклонена в процессе рассмотрения.
Лица, подлежащие призыву в армию, но по каким-либо причинам не получившие повестку, должны явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва, чтобы проверить свои данные в воинском учете.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в сентябре 2022 года обратился к жителям России и объявил о подписании указа о частичной мобилизации, который сразу вступил в силу. Сразу после выступления президента, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет примерно 1% от мобилизационного ресурса.
В основном призывали тех, кто ранее проходил службу в армии и имеет военно-учетную специальность. При этом министр заверил, что студенты и срочные солдаты не будут затронуты мобилизацией.
27 сентября Минцифры представило документ, в котором перечислило 195 специальностей в области информационных технологий и связи, подпадающих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников.
Перед тем, как военнослужащие стали участвовать в спецоперации, их отправили на обучение. В Ростовской области люди проходили тренировки на полигонах и получали теоретические знания.
В 2022 году власти области заявили, что регион выполнил план по мобилизации, хотя точное количество набранных бойцов не было раскрыто, но информация о направлении на обучение появлялась регулярно.
Для обеспечения бойцов приобретаются необходимые предметы, а также предусмотрены меры поддержки для них и их семей.
Например, военнослужащие получают гуманитарную помощь и дополнительное специальное оборудование для организации полевых лагерей. Им выдают спальники, обувь, коврики, а также радиостанции и бинокли.
«Закупаются дополнительное оборудование, имущество, предметы личной гигиены и продукты питания, не входящие в стандартный набор, предоставляемый в соответствии с нормами Минобороны», — сообщали местные власти.
Все бойцы получают достойную заработную плату, а также различные стимулирующие выплаты, включая федеральные и региональные поощрения. По возвращении домой, они имеют возможность приступить к своей предыдущей работе. В связи с приостановлением трудовых договоров на время службы, рабочие места для них сохраняются.
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что в новой волне мобилизационной кампании сейчас необходимости нет. С января в ВС РФ набрали более 150 тысяч человек, с которыми подписали контракт.
Поэтому в таких условиях нет никакой нужды в мобилизации.