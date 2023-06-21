Минобороны РФ предложило оповещать о призыве в рамках мобилизации при помощи СМС жителей России, в том числе Ростовской области, говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Оповещение призывников по СМС

Как будут вручать повестки через госуслуги

Что будет, если не получать повестку

Как обжаловать решение об ограничении для призывников

Что делать, если не пришла повестка

Что известно о частичной мобилизации

Помощь участникам СВО