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Будут ли в Ростовской области оповещать о призыве в рамках мобилизации по СМС

21 июня 2023, 14:15
Фото: 1mi
Минобороны РФ предложило оповещать о призыве в рамках мобилизации при помощи СМС жителей России, в том числе Ростовской области, говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Оповещение призывников по СМС

Согласно опубликованному документу, предлагается размещать повестку на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью смс-сообщения. Это позволит уменьшить сроки оповещения граждан в рамках мобилизации.

На данный момент проект еще не дошел до этапа рассмотрения в правительстве.

Как будут вручать повестки через госуслуги

В этом году депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому получать повестки можно в электронном виде. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Фото: 1MI

В результате в России оставили способ вручения повесток в бумажном виде, а также ввели в действие электронный документ. А рассылать его будут при помощи портала «Госуслуг».

Всю информацию о людях, которые состоят на воинском учете, предоставят несколько ведомств. В том числе МВД, ЦИК, Минпросвещения, а также медорганизации.

Электронное уведомление будет считаться врученным, когда оно появится в личном кабинете на «Госуслугах».

Что будет, если не получать повестку

Согласно новым правилам, гражданам, получившим повестки, будет запрещено покидать территорию России, начиная с момента, когда документ считается врученным. Это временная мера, и информация о запрете будет передаваться в Реестр воинского учета.

Уведомление о наложенных ограничениях станет доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, данные передадут в ФСБ и МВД.

Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней без уважительной причины, будут применены временные меры, включающие:

  1. Запрет на осуществление предпринимательской деятельности или самозанятость для уклонистов;
  2. Ограничения на сделки с недвижимостью;
  3. Банки перестанут выдавать кредиты.

Однако, если человек явится в военкомат по повестке или предоставит уважительную причину своего отсутствия, решение о прекращении ограничений будет принято в течение 24 часов.

Как обжаловать решение об ограничении для призывников

Граждане имеют право оспорить решение, принятое призывной комиссией, в том числе через подачу жалобы в электронном виде во внесудебном порядке.

Фото: 1MI

Однако при подаче жалобы необходимо соблюдать этические нормы, запрещено использование нецензурной лексики, оскорблений или угроз. Если жалоба была отправлена повторно, то она может быть отклонена в процессе рассмотрения.

Что делать, если не пришла повестка

Лица, подлежащие призыву в армию, но по каким-либо причинам не получившие повестку, должны явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва, чтобы проверить свои данные в воинском учете.

Что известно о частичной мобилизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин в сентябре 2022 года обратился к жителям России и объявил о подписании указа о частичной мобилизации, который сразу вступил в силу. Сразу после выступления президента, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет примерно 1% от мобилизационного ресурса.

В основном призывали тех, кто ранее проходил службу в армии и имеет военно-учетную специальность. При этом министр заверил, что студенты и срочные солдаты не будут затронуты мобилизацией.

27 сентября Минцифры представило документ, в котором перечислило 195 специальностей в области информационных технологий и связи, подпадающих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников.

Фото: 1MI

Перед тем, как военнослужащие стали участвовать в спецоперации, их отправили на обучение. В Ростовской области люди проходили тренировки на полигонах и получали теоретические знания.

В 2022 году власти области заявили, что регион выполнил план по мобилизации, хотя точное количество набранных бойцов не было раскрыто, но информация о направлении на обучение появлялась регулярно.

Помощь участникам СВО

Для обеспечения бойцов приобретаются необходимые предметы, а также предусмотрены меры поддержки для них и их семей.

Например, военнослужащие получают гуманитарную помощь и дополнительное специальное оборудование для организации полевых лагерей. Им выдают спальники, обувь, коврики, а также радиостанции и бинокли.

Ростовский политолог Батов рассказал, нужна ли вторая волна частичной мобилизации
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«Закупаются дополнительное оборудование, имущество, предметы личной гигиены и продукты питания, не входящие в стандартный набор, предоставляемый в соответствии с нормами Минобороны», — сообщали местные власти.

Все бойцы получают достойную заработную плату, а также различные стимулирующие выплаты, включая федеральные и региональные поощрения. По возвращении домой, они имеют возможность приступить к своей предыдущей работе. В связи с приостановлением трудовых договоров на время службы, рабочие места для них сохраняются.

Будут ли вводить вторую волну мобилизации в России

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что в новой волне мобилизационной кампании сейчас необходимости нет. С января в ВС РФ набрали более 150 тысяч человек, с которыми подписали контракт.

Поэтому в таких условиях нет никакой нужды в мобилизации.

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