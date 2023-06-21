Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Собеседник разъясняет, что у предпринимателей Ростова существуют договоры с профильными компаниями на утилизацию отходов. Однако платить деньги, например, за вывоз жидких отходов, бизнесмены не хотят.
«Вот и сливают их в ливневые стоки. А все это попадает в наши реки — в Дон, Безбалку, Кизитеринку. Такое происходит постоянно», — отмечает Алексей Лебедев.
Спикер подозревает, что красная жижа, которая вчера стекала в Дон и окрашивала его, это ничто иное, как красители. По его словам, на бумажном производстве всегда много химических веществ, в числе которых красителей и растворителей.
И хотя, по мнению собеседника, контролирующие органы стараются выявлять подобные случаи, это не всегда удается. Оперативно, иной раз, они не выезжают. А когда добираются к месту — ничего не обнаруживают.
«Поэтому ростовчане тоже должны проявлять бдительность. И при выявлении подобных случаев активно сигнализировать», — уверен эколог.
Спикер добавляет, что проблема с незаконным сливом в реку Дон гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.
«Дело в том, что для обеспечения питьевой водой жителей Ростова водозабор осуществляется с реки Дон. Все понимают, что питьевой воду из крана можно назвать лишь очень условно. Безусловно, анализы воды делают, но их результаты — остаются на чьей-то совести. Сделали исследование или просто отписались? Только представьте что будет, если вдруг какое-то вредное вещество попадет в реку, и это кто-то упустит? Ведь постоянного контроля, мониторинга водозабора 24 часа в сутки у нас нет. А это очень серьезный вопрос», — делится мнением эксперт.
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