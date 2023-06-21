rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Изображение материала

Эколог Лебедев разъяснил, как и почему красную жижу сливали в реку Дон в Ростове

21 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
Эколог рассказал, почему красную жижу сливали в Дон в Ростове
Слив в реку Дон в Ростове красной жижи — это далеко не удивляющая новость. Такое происходит постоянно, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Собеседник разъясняет, что у предпринимателей Ростова существуют договоры с профильными компаниями на утилизацию отходов. Однако платить деньги, например, за вывоз жидких отходов, бизнесмены не хотят.

«Вот и сливают их в ливневые стоки. А все это попадает в наши реки — в Дон, Безбалку, Кизитеринку. Такое происходит постоянно», — отмечает Алексей Лебедев.

Спикер подозревает, что красная жижа, которая вчера стекала в Дон и окрашивала его, это ничто иное, как красители. По его словам, на бумажном производстве всегда много химических веществ, в числе которых красителей и растворителей.

«Багровая река»: ростовчане пожаловались на красную жижу, которая стекает в Дон
Узнать подробнее

И хотя, по мнению собеседника, контролирующие органы стараются выявлять подобные случаи, это не всегда удается. Оперативно, иной раз, они не выезжают. А когда добираются к месту — ничего не обнаруживают.

«Поэтому ростовчане тоже должны проявлять бдительность. И при выявлении подобных случаев активно сигнализировать», — уверен эколог.

Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области
Узнать подробнее

Спикер добавляет, что проблема с незаконным сливом в реку Дон гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

«Дело в том, что для обеспечения питьевой водой жителей Ростова водозабор осуществляется с реки Дон. Все понимают, что питьевой воду из крана можно назвать лишь очень условно. Безусловно, анализы воды делают, но их результаты — остаются на чьей-то совести. Сделали исследование или просто отписались? Только представьте что будет, если вдруг какое-то вредное вещество попадет в реку, и это кто-то упустит? Ведь постоянного контроля, мониторинга водозабора 24 часа в сутки у нас нет. А это очень серьезный вопрос», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Каменске-Шахтинском ввели режим ЧС из-за непригодной к питью воды.

В Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС с 16 ноября
Узнать подробнее
Читайте также:
Красная жижа, стекающая в реку в Дон в Ростове, окрасилась в болотный цвет«Бриллиантовый зеленый»: сливаемая в Дон жижа изменила цветВ Ростове объяснили сброс ярко-красной жидкости в реку Дон
#Дарья Демидова#Экология#Экология в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Городская среда#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Сегодня, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Сегодня, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Сегодня, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Сегодня, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Сегодня, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:50