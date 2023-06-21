«Дело в том, что для обеспечения питьевой водой жителей Ростова водозабор осуществляется с реки Дон. Все понимают, что питьевой воду из крана можно назвать лишь очень условно. Безусловно, анализы воды делают, но их результаты — остаются на чьей-то совести. Сделали исследование или просто отписались? Только представьте что будет, если вдруг какое-то вредное вещество попадет в реку, и это кто-то упустит? Ведь постоянного контроля, мониторинга водозабора 24 часа в сутки у нас нет. А это очень серьезный вопрос», — делится мнением эксперт.