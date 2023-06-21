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Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера арестовали до 11 июля

21 июня 2023, 15:32
Фото: Правительство Ростовской области
Андрей Майер
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера арестовали до 20 июля, сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера отправили под стражу до 20 июля. В деле чиновника о превышении должностных полномочий вскрылись еще 11 ранее не расследованных эпизодов.

В суде рассказали, что Майер в 2019 году дал указание подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов субсидий на благоустройство общественных территории в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Среди них Ростов-на-Дону, Егорлыкский, Аксайский, Мясниковский районы, Новошахтинск, Неклиновский район и другие.

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Следователи полагают, что условия для финансирования проектов благоустройства создавались искусственно. Из-за этого деньги из бюджета региона были перерасходованы. Ущерб от действий Майера оценивается в сотни миллионов рублей.

Напомним, Майера задержали вчера прямо на выходе из СИЗО. У него истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.

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