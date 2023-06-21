Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера отправили под стражу до 20 июля. В деле чиновника о превышении должностных полномочий вскрылись еще 11 ранее не расследованных эпизодов.
В суде рассказали, что Майер в 2019 году дал указание подчиненным составить заявки на получение от министерства финансов субсидий на благоустройство общественных территории в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Среди них Ростов-на-Дону, Егорлыкский, Аксайский, Мясниковский районы, Новошахтинск, Неклиновский район и другие.
Следователи полагают, что условия для финансирования проектов благоустройства создавались искусственно. Из-за этого деньги из бюджета региона были перерасходованы. Ущерб от действий Майера оценивается в сотни миллионов рублей.
Напомним, Майера задержали вчера прямо на выходе из СИЗО. У него истекал срок наказания. Ранее он был приговорен Кировским судом Ростова к трем годам и пяти месяцам заключения по факту превышения полномочий во время благоустройства парков в Ростовской области.