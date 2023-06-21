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Эксперт назвала плавание «универсальным тренажером»

20 июня 2023, 21:00
Врач-физиотерапевт Видновской РКБ Подмосковья Светлана Малиновская рассказала о наиболее полезном виде физической активности — плавании. Она назвала данный вид спорта «универсальным тренажером», доступным практически всем.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач дала рекоменацию заниматься плаванием всем, включая пожилых людей с заболеваниями сердца, опорно-двигательной системы, бронхитом, астмой, излишним весом и нервными расстройствами. Плавание предлагает возможность проводить как кардио-, так и силовые тренировки. Этот вид спорта задействует все мышцы без нагрузки на позвоночник и суставы. Плавание также помогает правильному дыханию, тренирует сердечную мышцу, успокаивает нервную систему и повышает общую выносливость.

Малиновская отметила, что плавание рекомендуется людям, которые ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и испытывают дискомфорт и частые боли в спине. Она указала, что, если плавание рекомендовано врачом в лечебных целях, то люди со временем замечают положительные изменения, которые накапливаются и способствуют формированию сильного мышечного корсета.

Кроме того, плавание представляет широкие возможности и для пожилых людей, так как многие другие виды физической активности недоступны им из-за возрастных ограничений.

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