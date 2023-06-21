Эксперт назвала плавание «универсальным тренажером»

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач дала рекоменацию заниматься плаванием всем, включая пожилых людей с заболеваниями сердца, опорно-двигательной системы, бронхитом, астмой, излишним весом и нервными расстройствами. Плавание предлагает возможность проводить как кардио-, так и силовые тренировки. Этот вид спорта задействует все мышцы без нагрузки на позвоночник и суставы. Плавание также помогает правильному дыханию, тренирует сердечную мышцу, успокаивает нервную систему и повышает общую выносливость.
Малиновская отметила, что плавание рекомендуется людям, которые ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и испытывают дискомфорт и частые боли в спине. Она указала, что, если плавание рекомендовано врачом в лечебных целях, то люди со временем замечают положительные изменения, которые накапливаются и способствуют формированию сильного мышечного корсета.
Кроме того, плавание представляет широкие возможности и для пожилых людей, так как многие другие виды физической активности недоступны им из-за возрастных ограничений.