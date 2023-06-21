Эксперт назвала плавание «универсальным тренажером»

Малиновская отметила, что плавание рекомендуется людям, которые ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и испытывают дискомфорт и частые боли в спине. Она указала, что, если плавание рекомендовано врачом в лечебных целях, то люди со временем замечают положительные изменения, которые накапливаются и способствуют формированию сильного мышечного корсета.