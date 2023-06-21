Ссылаясь на свои источники в федеральном центре, Гусий заявил, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от контрнаступления Украины. После провала режима Зеленского будет смещение войск в сторону Киева, тем самым получится санитарная зона. Тогда открытие аэропорта будет безопасным, добавил он.