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Эксперт рассказал, насколько безопасно открывать аэропорт в Краснодаре в условиях СВО

21 июня 2023, 20:29
Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодара
Открытие аэропорта в Краснодаре будет безопасным в том случае, если украинское контрнаступление провалится и появится санитарная зона. А пока это решение спорное, сообщил краснодарский политолог Андрей Гусий.

Сегодня в СМИ сообщили, что власти Кубани и эксперты пытаются найти безопасные маршруты подлета к аэропорту Пашковский в Краснодаре, так как в курортный период одного работающего аэропорта в Сочи катастрофически не хватает.

Возможность открытия воздушной гавани и целесообразность этого решения прокомментировал политолог из Краснодара. По его мнению, вопрос с открытием Пашковского неоднозначный и сложный.

С одной стороны, кубанская столица находится на значительном расстоянии от линии боевого столкновения, где сосредоточена основная опасность. С другой стороны, рейсы в аэропорту регулярные, а значит диверсанты могут использовать открытую информацию для совершения теракта.

«Решение не столько зависит от БПЛА, сколько от системы ПВО и потенциальных терактов. Если что-то случится, понесут ответственность те, кто ставил подписи под разрешением открытия воздушной гавани», — говорит эксперт.

Он отметил, что важным фактором при принятии решения будет понимание того, что для туристического потока открытие аэропорта Краснодара — вторично. Альтернативы в любом случае есть, поэтому пассажирами рисковать не стоит.

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Ссылаясь на свои источники в федеральном центре, Гусий заявил, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от контрнаступления Украины. После провала режима Зеленского будет смещение войск в сторону Киева, тем самым получится санитарная зона. Тогда открытие аэропорта будет безопасным, добавил он.

«Как по мне, решение с Краснодаром — спорное. Риск тут ни к чему, но открытие Пашковского — станет ярким показателем успешности спецоперации», — заключил политолог.

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