Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Сегодня в СМИ сообщили, что власти Кубани и эксперты пытаются найти безопасные маршруты подлета к аэропорту Пашковский в Краснодаре, так как в курортный период одного работающего аэропорта в Сочи катастрофически не хватает.
Возможность открытия воздушной гавани и целесообразность этого решения прокомментировал политолог из Краснодара. По его мнению, вопрос с открытием Пашковского неоднозначный и сложный.
С одной стороны, кубанская столица находится на значительном расстоянии от линии боевого столкновения, где сосредоточена основная опасность. С другой стороны, рейсы в аэропорту регулярные, а значит диверсанты могут использовать открытую информацию для совершения теракта.
«Решение не столько зависит от БПЛА, сколько от системы ПВО и потенциальных терактов. Если что-то случится, понесут ответственность те, кто ставил подписи под разрешением открытия воздушной гавани», — говорит эксперт.
Он отметил, что важным фактором при принятии решения будет понимание того, что для туристического потока открытие аэропорта Краснодара — вторично. Альтернативы в любом случае есть, поэтому пассажирами рисковать не стоит.
Ссылаясь на свои источники в федеральном центре, Гусий заявил, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от контрнаступления Украины. После провала режима Зеленского будет смещение войск в сторону Киева, тем самым получится санитарная зона. Тогда открытие аэропорта будет безопасным, добавил он.
«Как по мне, решение с Краснодаром — спорное. Риск тут ни к чему, но открытие Пашковского — станет ярким показателем успешности спецоперации», — заключил политолог.