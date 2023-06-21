Напомним, реконструкция улицы Вавилова началась в Ростове в начале июня. Сдать объект власти хотят к 2025 году. Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли. Власти выкупили их у собственников. Передача некоторых из них проходила через суды, так как жильцы не были согласны с суммой, которую чиновники предлагали взамен за землю.