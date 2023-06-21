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Еще несколько жилых домов изымут власти Ростова для реконструкции улицы Вавилова

21 июня 2023, 16:38
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова решили изъять еще несколько жилых домов для реконструкции улицы Вавилова
Власти Ростова решили изъять еще несколько жилых домов для реконструкции улицы Вавилова, сообщается на сайте администрации города.

Власти Ростова внесли изменения в постановления, регулирующие изъятия земельных участков у граждан для реконструкции улицы Вавилова. Ее хотят расширить от пересечения с улицей Сосновой до Королева.

Теперь в постановление добавили некоторые объекты недвижимости. Среди них жилой дом площадью 92,6 квадратных метра, гараж в 60 квадратных метров и хозяйственная постройка в 20 квадратных метров на улице Вавилова, 107/1. Также в список попали дом №164 в СНТ «Железнодорожник» площадью 38,2 квадратных метра и дома №32 и №16а в СНТ «Восход» площадью 150 и 37 квадратных метров соответственно.

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Изъятью у граждан подлежит также дом на улице Барбарисовой, 4а и беседка рядом с ним. Площадь дома составляет 15 квадратных метров, а беседки — 12 квадратных метров.

Напомним, реконструкция улицы Вавилова началась в Ростове в начале июня. Сдать объект власти хотят к 2025 году. Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли. Власти выкупили их у собственников. Передача некоторых из них проходила через суды, так как жильцы не были согласны с суммой, которую чиновники предлагали взамен за землю.

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