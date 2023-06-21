Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Власти Ростова внесли изменения в постановления, регулирующие изъятия земельных участков у граждан для реконструкции улицы Вавилова. Ее хотят расширить от пересечения с улицей Сосновой до Королева.
Теперь в постановление добавили некоторые объекты недвижимости. Среди них жилой дом площадью 92,6 квадратных метра, гараж в 60 квадратных метров и хозяйственная постройка в 20 квадратных метров на улице Вавилова, 107/1. Также в список попали дом №164 в СНТ «Железнодорожник» площадью 38,2 квадратных метра и дома №32 и №16а в СНТ «Восход» площадью 150 и 37 квадратных метров соответственно.
Изъятью у граждан подлежит также дом на улице Барбарисовой, 4а и беседка рядом с ним. Площадь дома составляет 15 квадратных метров, а беседки — 12 квадратных метров.
Напомним, реконструкция улицы Вавилова началась в Ростове в начале июня. Сдать объект власти хотят к 2025 году. Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли. Власти выкупили их у собственников. Передача некоторых из них проходила через суды, так как жильцы не были согласны с суммой, которую чиновники предлагали взамен за землю.