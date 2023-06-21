Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Все, что говорится с экрана телевизора, − это серьезно. А потому и верили люди различным «чумакам» и «кашпировским», доверяли свои деньги сомнительным финансовым пирамидам, в том числе и печально известной МММ.
Помню, в те годы в Ростове было немало пунктов этой пирамиды, где пожилые люди отдавали свои последние накопления основателю и руководителю МММ Сергею Мавроди. Это было ужасно. Но такое было в нашей жизни.
А когда все поняли, что Мавроди их обманул, стали обращаться за помощью к государству. И тут выяснилось, что оно здесь ни при чем, а эфирное время Сергей Пантелеевич просто покупал на телевидении. Скажу вам более того, он даже поздравлял по ТВ россиян с Новым годом в декабре 1993-го. Просто выкупил эфирное время и вещал на одном из популярных телеканалов нашей страны.
Все это, помню, очень раздражало ростовчан, а особенно простых рабочих с завода «Ростсельмаш».
Дело в том, что я работал в медсанчасти «Ростсельмаша» с 1995 года. И настроение рабочих помню хорошо. А какое у них оно могло быть? После ухода на пенсию прославленного генерального директора Юрия Александровича Пескова (хотя если говорить честно, то его «ушли») все работники завода оказались брошенными. Был период, когда мы месяцами не получали заработной платы. А тут еще Мавроди обманул, кинул, как говорится, на деньги.
Сам же Сергей Пантелеевич в те годы жил неплохо. Мавроди в 1994 году был даже избран в Государственную Думу. Правда, говорят, при этом не ходил на заседания Думы. Но амбиций и наглости у этого человека было через край. Мавроди хотел стать президентом России от «Партии народного капитала». Вот такой гениальный пройдоха.
Но людей, тем более наших ростовчан, обмануть сложно. Очень скоро все поняли, что Мавроди великий обманщик и мошенник, место которому в тюрьме, а не в Государственной Думе.
Более того, в 1997 году мне пришлось лечить ростовчанина, который пострадал из-за Мавроди. Причем пострадал физически, а не только финансово. В те годы я работал врачом-урологом в дневном стационаре нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша». И у меня лечился мужчина, инженер какого-то конструкторского бюро или отдела, которого пьяные мужики побили в пивном баре за то, что он внешне был похож на Сергея Мавроди. Во время драки он получил ушиб почки и проходил плановое лечение у нас в стационаре. С моей точки зрения, этот человек не был сильно похож на Мавроди. Разве что очки у него были такие же, как у Сергея Пантелеевича. Но почему-то пьяные мужики в баре его приняли за Мавроди…
Помню, как жаловался мне мужчина, что ему было очень обидно за то, что его избили, приняв за Мавроди, ведь он и сам пострадал из-за этого «великого комбинатора».
Рабочие «Ростсельмаша» в те годы возненавидели и Леню Голубкова. Хотя в начале девяностых он был очень популярен. Напомню, что Леня Голубков − это персонаж рекламной кампании акционерного общества МММ, который был замечательно сыгран актером театра и кино Владимиром Сергеевичем Пермяковым. Эдакий свой парень из народа с крылатой фразой «Я не халявщик. Я − партнер!».
На самом деле, с моей точки зрения, многих россиян погубила именно любовь к «халяве», которую рекламировал Леня Голубков. Лежи себе на диване, ничего не делай, смотри с женой по телевизору сериал «Просто Мария», а большие деньги к тебе сами придут. Просто якобы вкладывай семейные финансы в МММ.
Признаюсь честно, в те годы у меня создалось впечатление, что Сергей Мавроди не обращал внимания на то, что причиняет страдания людям, обманывая их. Его это совершенно не волновало. Помню, Мавроди впоследствии говорил: «Важен лишь масштаб деяний. Их абсолютная величина. Знак же значения не имеет. Минус легко меняется на плюс, и наоборот. Вот только ноль ни на что никогда не меняется». Считаю, что Мавроди озвучил ужасную философию, которой, к сожалению, придерживаются некоторые люди и сегодня.
Сергей Пантелеевич Мавроди ушел из жизни в 2018 году, умер от сердечного приступа. До этого он успел побывать в тюрьме, попробовать себя в писательской деятельности. И снова попытаться возродить свои мошеннические схемы в Интернете. Даже в странах Африки… А еще Мавроди был великим конспиратором, жил на съемных квартирах, никто точно не знал, где он находится.
Нередко говорят, что, мол, вместе с Мавроди ушла целая эпоха, эпоха лихих девяностых. Мне же кажется, что она никуда не ушла, просто ждет своего часа. И от нас с вами зависит, чтобы «мавроди» больше не появлялись в нашей жизни.
Георгий Багдыков