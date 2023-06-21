Более того, в 1997 году мне пришлось лечить ростовчанина, который пострадал из-за Мавроди. Причем пострадал физически, а не только финансово. В те годы я работал врачом-урологом в дневном стационаре нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша». И у меня лечился мужчина, инженер какого-то конструкторского бюро или отдела, которого пьяные мужики побили в пивном баре за то, что он внешне был похож на Сергея Мавроди. Во время драки он получил ушиб почки и проходил плановое лечение у нас в стационаре. С моей точки зрения, этот человек не был сильно похож на Мавроди. Разве что очки у него были такие же, как у Сергея Пантелеевича. Но почему-то пьяные мужики в баре его приняли за Мавроди…