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Глава РЭО: 62 субъекта РФ достигли плановых показателей по проекту обращения с ТКО

21 июня 2023, 20:03
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал данные и представил результаты о достижении показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за первые 5 месяцев 2023 года по федеральным округам.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания собирает данные от регионов об объемах обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов и мониторит достижение плановых показателей федерального проекта. Однако по результатам мая 2023 года выяснилось, что 23 субъекта Российской Федерации не достигли одного или нескольких установленных плановых годовых значений показателей, связанных с обработкой, утилизацией и захоронением отходов. Об этом сообщает gorod55.ru.

В этом отношении самыми отстающими являются Уральский и Южный федеральные округа. Более 50% регионов, входящих в их состав, не смогли достичь установленных плановых значений. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах не достигают плановых значений показателей порядка 30% субъектов Российской Федерации. И только в Сибирском федеральном округе все регионы смогли достичь плановых значений федерального проекта.

Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что основными причинами недостижения показателей являются сезонные колебания, временная приостановка работы оборудования для проведения ремонтных работ, а также необходимость формирования товарных партий отходов для последующей утилизации.

Данные по доле обработки и захоронения ТКО используются для расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ. По результатам ежегодно определяется итоговый рейтинг регионов и Правительство РФ распределяет гранты между субъектами РФ.

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