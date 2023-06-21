Глава РЭО: 62 субъекта РФ достигли плановых показателей по проекту обращения с ТКО

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания собирает данные от регионов об объемах обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов и мониторит достижение плановых показателей федерального проекта. Однако по результатам мая 2023 года выяснилось, что 23 субъекта Российской Федерации не достигли одного или нескольких установленных плановых годовых значений показателей, связанных с обработкой, утилизацией и захоронением отходов. Об этом сообщает gorod55.ru.
В этом отношении самыми отстающими являются Уральский и Южный федеральные округа. Более 50% регионов, входящих в их состав, не смогли достичь установленных плановых значений. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах не достигают плановых значений показателей порядка 30% субъектов Российской Федерации. И только в Сибирском федеральном округе все регионы смогли достичь плановых значений федерального проекта.
Заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что основными причинами недостижения показателей являются сезонные колебания, временная приостановка работы оборудования для проведения ремонтных работ, а также необходимость формирования товарных партий отходов для последующей утилизации.
Данные по доле обработки и захоронения ТКО используются для расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ. По результатам ежегодно определяется итоговый рейтинг регионов и Правительство РФ распределяет гранты между субъектами РФ.