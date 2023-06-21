Глава РЭО: 62 субъекта РФ достигли плановых показателей по проекту обращения с ТКО

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что компания собирает данные от регионов об объемах обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов и мониторит достижение плановых показателей федерального проекта. Однако по результатам мая 2023 года выяснилось, что 23 субъекта Российской Федерации не достигли одного или нескольких установленных плановых годовых значений показателей, связанных с обработкой, утилизацией и захоронением отходов. Об этом сообщает gorod55.ru.