Госдума предлагает равномерное распределение трудовых мигрантов по регионам России

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время ситуация не такая. В Россию привлекаются люди, не владеющие русским языком и не обладающие востребованными навыками. Гусев предложил провести детальный анализ и определить, сколько мигрантов требуется для страны, какие профессии они должны иметь и какой уровень квалификации обязателен. Он считает необходимым установить лимиты на привлечение мигрантов в города России, учитывая интересы местных жителей.