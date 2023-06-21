Госдума предлагает равномерное распределение трудовых мигрантов по регионам России

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Гусев считает, что Россия должна привлекать только высококвалифицированных специалистов, менеджеров и ученых, владеющих русским языком, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время ситуация не такая. В Россию привлекаются люди, не владеющие русским языком и не обладающие востребованными навыками. Гусев предложил провести детальный анализ и определить, сколько мигрантов требуется для страны, какие профессии они должны иметь и какой уровень квалификации обязателен. Он считает необходимым установить лимиты на привлечение мигрантов в города России, учитывая интересы местных жителей.
Парламентарий выразил мнение, что миграционная политика России должна быть пересмотрена в интересах россиян.