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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:56

Госдума предлагает равномерное распределение трудовых мигрантов по регионам России

21 июня 2023, 09:55
Парламентарий Дмитрий Гусев предложил перераспределить трудовых мигрантов, приехавших в Москву, по другим регионам России. Он отметил, что жители Москвы жалуются на большое количество мигрантов без образования из Средней Азии и других регионов.

Гусев считает, что Россия должна привлекать только высококвалифицированных специалистов, менеджеров и ученых, владеющих русским языком, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время ситуация не такая. В Россию привлекаются люди, не владеющие русским языком и не обладающие востребованными навыками. Гусев предложил провести детальный анализ и определить, сколько мигрантов требуется для страны, какие профессии они должны иметь и какой уровень квалификации обязателен. Он считает необходимым установить лимиты на привлечение мигрантов в города России, учитывая интересы местных жителей.

Парламентарий выразил мнение, что миграционная политика России должна быть пересмотрена в интересах россиян.

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