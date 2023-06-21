Инвестор мусорного полигона в Ростовской области отсудил у властей 2 млн рублей

«В данном случае, затраты, которые понес истец на строительство экокомплекса, осуществлялись им на свой риск в условиях, когда он не мог не осознавать неправомерность своих действий и незаконность действий органов местного самоуправления, следовательно, эти затраты не подлежат возмещению в виде убытков», — сказано в постановлении суда.