Инвестор мусорного полигона в Ростовской области отсудил у властей 2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В апреле 2022 года ООО «Донэкопром» обратился в арбитражный суд с иском на 18,87 миллиона рублей, ответчиком выступал комитет по управлению имуществом Кагальницкого района. В документах указали, что заявленная истцом сумма является задолженностью, а именно убытками предприятия, которое потратило это сумму на проектирование мусорного полигона, проведение публичных слушаний, публикации в СМИ и другие статьи расходов.
Убытки ООО «Донэкопром» понес из-за того, что под строительство полигона местные власти выделили земли для сельскохозяйственных целей, что является грубым нарушением действующего законодательства. Реализацию проекта прекратили, а в 2019 году договор аренды спорного участка земли был приостановлен ввиду несогласия жителей станицы Кировской со строительством экокомплекса.
В итоге, по решению суда, «Донэкопром» смог отсудить у комитета только арендные платежи за участок в размере менее 2,1 миллиона рублей и госпошлину.
«В данном случае, затраты, которые понес истец на строительство экокомплекса, осуществлялись им на свой риск в условиях, когда он не мог не осознавать неправомерность своих действий и незаконность действий органов местного самоуправления, следовательно, эти затраты не подлежат возмещению в виде убытков», — сказано в постановлении суда.
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