rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Изображение материала

Инвестор мусорного полигона в Ростовской области отсудил у властей 2 млн рублей

21 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI
Инвестор мусорного полигона в Ростовской области отсудил у властей 2 млн рублей
В Ростовской области компании ООО «Донэкопром» удалось отсудить у Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района почти 2,1 миллиона рублей, подробности спора появились в картотеке арбитражного суда.

В апреле 2022 года ООО «Донэкопром» обратился в арбитражный суд с иском на 18,87 миллиона рублей, ответчиком выступал комитет по управлению имуществом Кагальницкого района. В документах указали, что заявленная истцом сумма является задолженностью, а именно убытками предприятия, которое потратило это сумму на проектирование мусорного полигона, проведение публичных слушаний, публикации в СМИ и другие статьи расходов.

Убытки ООО «Донэкопром» понес из-за того, что под строительство полигона местные власти выделили земли для сельскохозяйственных целей, что является грубым нарушением действующего законодательства. Реализацию проекта прекратили, а в 2019 году договор аренды спорного участка земли был приостановлен ввиду несогласия жителей станицы Кировской со строительством экокомплекса.

В РЭО предлагают заняться дегазацией полигонов в России
Узнать подробнее

В итоге, по решению суда, «Донэкопром» смог отсудить у комитета только арендные платежи за участок в размере менее 2,1 миллиона рублей и госпошлину.

«В данном случае, затраты, которые понес истец на строительство экокомплекса, осуществлялись им на свой риск в условиях, когда он не мог не осознавать неправомерность своих действий и незаконность действий органов местного самоуправления, следовательно, эти затраты не подлежат возмещению в виде убытков», — сказано в постановлении суда.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области закончат ликвидацию свалки на Николаевском шоссе.

Читайте также:
Денис Буцаев: В 2023 году планируется провести облеты на более ста полигонах с ТКОВасилий Голубев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном медотходов в БатайскеВ Ростове начали рекультивировать мусорный полигон
#Надежда Пустяк#Происшествие#Арбитражный суд Ростовской области#Бизнес и власть#Земля#Полигон#Мусорный полигон#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Кагальницкий район
Подпишитесь
Николай Мирошниченко из Ростовской области вызвал огонь ВСУ на себя и спас товарищей
Сегодня, 05:40
Против строительства Западной хорды выступили 140 жителей Ростова
Сегодня, 06:05
В Ростовской области увеличат число видеокамер на аварийных участках дорог
Сегодня, 04:45
Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветром 21 июня
Сегодня, 05:40
В Ростовской области могут начать компенсировать аренду жилья дончанам до 35 лет
Сегодня, 05:21
Вассерман высказался об угрозе для Кубани, если Украина нанесет удар ракетами HIMARS
Вчера, 19:11