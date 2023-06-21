Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пресс-служба правительства Республики объявила, что со вторника, 20 июня, на КПП «Гуково» ограничат движение транспорта из-за запланированного ремонта дороги с укладкой нового дорожного покрытия.
Ограничения движения будут действовать 16 дней — по 5 июля включительно. Полосы движения будет перекрывать поэтапно по мере завершения ремонта участков.
«Во избежание образования очередей и потери времени в ожидании проезда Росгранстрой рекомендует выбирать альтернативные маршруты следования в ЛНР через пункты пропуска Новошахтинск и Донецк (Изварино)», — сказано в сообщении властей Республики.
В пресс-службе пообещали, что работы на КПП в Гуково будут идти в ускоренном режиме, чтобы закончить ремонт дороги в кратчайшие сроки и обеспечить комфортный проезд автомобилистам, а также увеличить пропускные мощности КПП.
Ранее стало известно, что в Ростове меньше половины дорог соответствуют нормативам.