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Из-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково»

21 июня 2023, 09:52
Фото: Яндекс. Карты
Из-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково»
На границе Ростовской области и ЛНР ограничили движение транспорта на КПП «Гуково» из-за ремонта дороги, об этом объявили на портале правительства Республики.

Пресс-служба правительства Республики объявила, что со вторника, 20 июня, на КПП «Гуково» ограничат движение транспорта из-за запланированного ремонта дороги с укладкой нового дорожного покрытия.

Ограничения движения будут действовать 16 дней — по 5 июля включительно. Полосы движения будет перекрывать поэтапно по мере завершения ремонта участков.

Ремонт дорог и КПП на границе с ЛНР и ДНР продолжается в Ростовской области
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«Во избежание образования очередей и потери времени в ожидании проезда Росгранстрой рекомендует выбирать альтернативные маршруты следования в ЛНР через пункты пропуска Новошахтинск и Донецк (Изварино)», — сказано в сообщении властей Республики.

В пресс-службе пообещали, что работы на КПП в Гуково будут идти в ускоренном режиме, чтобы закончить ремонт дороги в кратчайшие сроки и обеспечить комфортный проезд автомобилистам, а также увеличить пропускные мощности КПП.

Ранее стало известно, что в Ростове меньше половины дорог соответствуют нормативам.

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