Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По словам обратившихся в редакцию, в больницу на Благодатной, 170 госпитализируют и взрослых, и детей из Ростовской области. В большинстве случаев пациенты приезжают сюда на машинах. Оставляют их на парковке возле медучреждения на время пребывания в стационаре.
«Стоянка автомобилей организована для пациентов больницы. Она бесплатная. Но появились странные люди — не славяне, которые за припаркованный автомобиль с пяти вечера и до семи утра требуют оплату со всех приезжих. Меня не трогали три дня. А на четвертый подошли и потребовали оплатить за все эти дни. Пришлось перевести им деньги на карту на имя некого Казароса», — отмечает пациентка больницы, не пожелавшая публиковать свое имя.
Стоимость парковки машины на установленное время — 60 рублей.
Пациенты больницы рассказывают, что пытались уточнить у сборщиков оплаты за бесплатную парковку, где расположен хоть один знак, уведомляющий о платной парковке? На что получили ответ, свойственный 90-х годам: «Знак здесь я!».
«Эти люди сидят в автомобиле и следят за всеми, кто подъезжает в больницу и уезжает», — возмущаются пациенты.
В администрации Советского района корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что взимать оплату за парковку возле больницы — абсолютно незаконно.
«Это свободная территория, поэтому с подобным вопросом нужно сразу обращаться в полицию», — подчеркнули в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как незаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике.