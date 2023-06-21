«Стоянка автомобилей организована для пациентов больницы. Она бесплатная. Но появились странные люди — не славяне, которые за припаркованный автомобиль с пяти вечера и до семи утра требуют оплату со всех приезжих. Меня не трогали три дня. А на четвертый подошли и потребовали оплатить за все эти дни. Пришлось перевести им деньги на карту на имя некого Казароса», — отмечает пациентка больницы, не пожелавшая публиковать свое имя.