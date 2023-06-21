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«Как в 90-е»: возле больницы в Ростове с пациентов вымогают деньги за парковку

21 июня 2023, 07:44
Фото: rostovgazeta.ru

Пациенты больницы в Ростове пожаловались на нелегалов, вымогающих деньги за парковку

В редакцию RostovGazeta обратились пациенты областной больницы на Благодатной, 170 в Ростове. Люди пожаловались на нелегалов, которые вымогают деньги за парковку машин с пяти вечера до семи утра.

По словам обратившихся в редакцию, в больницу на Благодатной, 170 госпитализируют и взрослых, и детей из Ростовской области. В большинстве случаев пациенты приезжают сюда на машинах. Оставляют их на парковке возле медучреждения на время пребывания в стационаре.

«Стоянка автомобилей организована для пациентов больницы. Она бесплатная. Но появились странные люди — не славяне, которые за припаркованный автомобиль с пяти вечера и до семи утра требуют оплату со всех приезжих. Меня не трогали три дня. А на четвертый подошли и потребовали оплатить за все эти дни. Пришлось перевести им деньги на карту на имя некого Казароса», — отмечает пациентка больницы, не пожелавшая публиковать свое имя.

Стоимость парковки машины на установленное время — 60 рублей.

Пациенты больницы рассказывают, что пытались уточнить у сборщиков оплаты за бесплатную парковку, где расположен хоть один знак, уведомляющий о платной парковке? На что получили ответ, свойственный 90-х годам: «Знак здесь я!».

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«Эти люди сидят в автомобиле и следят за всеми, кто подъезжает в больницу и уезжает», — возмущаются пациенты.

В администрации Советского района корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что взимать оплату за парковку возле больницы — абсолютно незаконно.

«Это свободная территория, поэтому с подобным вопросом нужно сразу обращаться в полицию», — подчеркнули в администрации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как незаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике.

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